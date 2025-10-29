Facebook
Ana Castela
Hoje às 16:39
00:02:49
Secret Story
«Foi uma vergonha»: Bruna reprova atitude de Pedro Jorge para com Marisa
tvi
00:01:04
Secret Story
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo
tvi
00:10:35
Secret Story
Liliana fala sobre o ex-noivo Zé: «Enquanto eu estava no hospital, ele estava a pagar para...»
tvi
00:00:40
Dois às 10
Menina de 5 anos atira o irmão bebé pela janela
tvi
Tragédia
Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida
Lojas
Mercadona abre nova loja já a 27 de novembro. Revelamos onde
Dicas
Esta é a melhor forma de lavar a máquina de lavar por dentro. Só precisa de um ingrediente
Dicas
Secar a roupa nunca foi tão fácil: o segredo está na máquina de lavar e numa simples toalha
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Ana castela
Prima de Ana Castela morre, assim como o filho recém-nascido, durante a passagem da cantora por Portugal
Susana Gravato
O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos
Chuva forte
Vem aí mais chuva forte: nove distritos de Portugal continental sob aviso laranja na sexta-feira
cnn
Dois às 10
Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português
tvi
Jessica Vieira
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física