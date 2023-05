Anatomia de Grey: como estão hoje os atores

Ontem às 16:46

‘Anatomia de Grey’ é uma série norte-americana que, goste-se ou não, marcou a história da televisão a nível global. Com um hospital como pano de fundo, o enredo desta série desdobra-se ao longo de 19 temporadas e conta com drama, romance, comédia e suspense.

A série segue a vida de Meredith Gray, interpretada pela atriz Ellen Pompeo, filha de uma famosa cirurgiã, a partir do momento em que começa a estagiar num hospital.

Meredith e os colegas passam de profissionais inexperientes a médicos consagrados e os espetadores acompanham essa evolução, com todas as ‘dores’ de crescimento pelo caminho, incluindo as das suas vidas pessoais.

A série, produzida pela ABC, estreou em 2005 e ainda hoje é transmitida. No último episódio da 19.ª temporada, algumas das personagens principais regressam à história.

Percorra a galeria para ver como estão hoje alguns dos principais atores da série.