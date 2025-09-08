Facebook
André Bergeron e a sua esposa Blandine Daux
Há 2h e 17min
00:02:56
Big Brother
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
tvi
00:02:11
Big Brother
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
tvi
00:09:24
Big Brother
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
tvi
00:01:28
Big Brother
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
tvi
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Big Brother
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
tvi
Famosos
Jéssica Antunes: "No final do jantar, tivemos este infeliz desfecho. Não há nada que custe mais do que ver os nossos filhos a sofrer"
selfie
Big Brother
Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer
tvi
Incrível
Insólito: Nicolas Jackson pagou para jogar no Bayern
maisfutebol
Big Brother
Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big
tvi
Futebol
Fernando Santos deixa a Seleção do Azerbaijão
maisfutebol