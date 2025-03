Antiaderente, versátil e elegante: este conjunto de 15 peças é lindo e está com desconto

Este conjunto de 15 peças em tom verde suave com acabamento em granito tem conquistado cozinheiros por toda a Europa graças à sua combinação perfeita de estética e funcionalidade. Inclui duas caçarolas com tampa, um wok, duas frigideiras, um tacho e acessórios úteis como espátula e pinças, todos com um revestimento ultra antiaderente que facilita tanto o cozinhar quanto a limpeza. Compatível com todos os tipos de fogão, incluindo indução, o conjunto apresenta pegas ergonómicas em madeira e bases que garantem distribuição uniforme do calor. Os utilizadores elogiam não só a aparência "ainda melhor na realidade do que nas fotografias", mas também a facilidade de limpeza e a robustez dos materiais, tornando-o um investimento que promete elevar a experiência culinária diária.