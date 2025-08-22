Aparelho de cozinha que faz sopas e compotas sozinho está com 40% de desconto

A Moulinex lançou um aparelho que está a conquistar cada vez mais famílias portuguesas pela simplicidade de uso e versatilidade. Em poucos minutos prepara sopas cremosas, cremes de legumes, compotas, batidos e até sobremesas, bastando colocar os ingredientes e escolher o programa. Com mais de 5.800 avaliações positivas e uma classificação de 4,5 estrelas, este modelo destaca-se ainda pelo preço: está agora com 40% de desconto, a custar 76€ em vez de 127€.