Aparelho de cozinha que faz sopas e compotas sozinho está com 40% de desconto

Há 4 min

A Moulinex lançou um aparelho que está a conquistar cada vez mais famílias portuguesas pela simplicidade de uso e versatilidade. Em poucos minutos prepara sopas cremosas, cremes de legumes, compotas, batidos e até sobremesas, bastando colocar os ingredientes e escolher o programa. Com mais de 5.800 avaliações positivas e uma classificação de 4,5 estrelas, este modelo destaca-se ainda pelo preço: está agora com 40% de desconto, a custar 76€ em vez de 127€.

