Aquece rápido, é silencioso e ainda fica bem na sala

Este artigo pode conter links afiliados*

O WARM WALL PRO combina eficiência e estética por menos de 50€. Disponível em branco, castanho, terracota e verde sálvia, aquece rapidamente divisões de até 20m² graças à tecnologia cerâmica. Pode ser colocado na parede ou no chão, e o controlo é feito por app, comando à distância ou painel tátil. Silencioso e seguro, com proteção contra sobreaquecimento e sensor de janelas abertas, é ideal para quem procura conforto e design.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.