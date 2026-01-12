Facebook Instagram

Aquece rápido, é silencioso e ainda fica bem na sala

Hoje às 13:07

Este artigo pode conter links afiliados*

O WARM WALL PRO combina eficiência e estética por menos de 50€. Disponível em branco, castanho, terracota e verde sálvia, aquece rapidamente divisões de até 20m² graças à tecnologia cerâmica. Pode ser colocado na parede ou no chão, e o controlo é feito por app, comando à distância ou painel tátil. Silencioso e seguro, com proteção contra sobreaquecimento e sensor de janelas abertas, é ideal para quem procura conforto e design.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:01:51
1ª Companhia
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
tvi
00:03:08
1ª Companhia
Filipe Delgado faz partilha íntima sobre o marido: «Este casamento é um desafio...»
tvi
00:01:00
1ª Companhia
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
tvi
00:04:46
V+ Fama
Francisco Monteiro e Ana Batista juntos? Ex-concorrente deixa tudo a limpo
tvi
Destaques IOL
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Dicas
Este é o segredo para deixar os vidros das janelas brilhantes e sem manchas
Psicologia
Tem uma cadeira com uma pilha de roupa no quarto? O que isto diz sobre si, segundo a Psicologia
Justiça
Mulher foi sujeita a quatro anos de quimioterapia. Afinal, não tinha cancro
Mais Lidas
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
away
Famosos
Francisco Monteiro apaixonado por ex-concorrente do "Secret Story"? Zaza responde sem rodeios!
selfie
Famosos
Arrepiante! Após funeral de Maycon Doulgas, Renata Reis revela nova tatuagem
selfie
Dois às 10
Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Liga
Gil Vicente aceita oferta do Flamengo por Andrew
maisfutebol