Aquecedor com tecnologia cerâmica e Wi-Fi caiu para 33€ na Black Friday

O WARM WALL PRO está a 33€ (antes 56,88€) neste último dia de Black Friday e tem 4,2 estrelas com mais de 660 reviews na Amazon. Com potência regulável entre 1000W e 2000W, aquece divisões até 20m² e pode ser instalado na parede ou usado no chão. Tem Wi-Fi, controlo por app, comando à distância e tecnologia cerâmica PTC que aquece rapidamente. O design discreto em branco roto permite que fique à vista sem desentoar, e inclui proteção contra sobreaquecimento e deteção de janelas abertas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.