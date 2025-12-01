Facebook Instagram

Aquecedor com tecnologia cerâmica e Wi-Fi caiu para 33€ na Black Friday

Há 2h e 52min

O WARM WALL PRO está a 33€ (antes 56,88€) neste último dia de Black Friday e tem 4,2 estrelas com mais de 660 reviews na Amazon. Com potência regulável entre 1000W e 2000W, aquece divisões até 20m² e pode ser instalado na parede ou usado no chão. Tem Wi-Fi, controlo por app, comando à distância e tecnologia cerâmica PTC que aquece rapidamente. O design discreto em branco roto permite que fique à vista sem desentoar, e inclui proteção contra sobreaquecimento e deteção de janelas abertas.

