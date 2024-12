Aquecedores que são peças de decoração: 10 modelos lindos a menos de 50€

Os aquecedores tradicionalmente volumosos e pouco atrativos são agora coisa do passado, com o mercado atual a oferecer uma variedade surpreendente de opções que combinam eficiência com design elegante. Desde o F.EASY.D com seu design escandinavo e pernas de madeira, até aos modelos vintage como o JOCCA em verde sage e o Ariete 808 em azul retro, passando pelo CREATE em rosa pastel e o sofisticado Rowenta My Nomad com acabamento em bordô e pega em couro, existe uma opção para todos os gostos e estilos de decoração. A nova geração de aquecedores prova que é possível manter a casa quente durante os meses frios sem comprometer a estética do espaço, tudo isto a preços acessíveis abaixo dos 50 euros.