Ar mais limpo em casa: a tecnologia que elimina odores e bactérias

Em cada casa há sempre aqueles cantinhos que, por mais que limpemos, parecem nunca ficar totalmente frescos. Seja a casa de banho com o areão dos gatos, o quarto do bebé, ou aquela divisão mais húmida - cada espaço tem os seus desafios próprios. Este pequeno aparelho, com um design discreto que se integra em qualquer ambiente, pode ser colocado estrategicamente onde mais precisa.

A versatilidade é um dos seus pontos fortes. Uma utilizadora partilhou a sua experiência: "Tenho dois em casa. Como o primeiro me correu bem, quis outro. Utilizo na casa de banho por causa do areão e num quarto que cheirava a condensação. Nas duas divisões, genial. Cheira mesmo a limpo!"