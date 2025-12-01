Facebook
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Arroz cremoso de camarão
Hoje às 10:02
Foto: Fábio Belo
Mais Vistos
00:01:10
Dois às 10
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:02:21
Dois às 10
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
tvi
00:01:57
Secret Story
Está eleita a nova líder e esta já fez escolhas importantes: Saiba quem são os chefes de limpeza
tvi
00:00:35
Dois às 10
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Famosos
Rita Almeida em momento de despedida: "Que sejas o melhor"
selfie
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Benfica
Enzo e a ida para o Chelsea: «Se não tivesse falado com Rui Costa não teria acontecido»
maisfutebol
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn
Dylan
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»