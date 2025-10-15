Facebook
Arroz de frango
Hoje às 10:54
00:02:02
Secret Story
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria
tvi
00:01:27
Secret Story
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
tvi
00:03:25
Secret Story
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém
tvi
00:01:53
Secret Story
Inédito: Marisa, Leandro e Joana decifram pista de segredo
tvi
Crime
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Saude
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Dicas
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Receitas
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Lili Caneças
Acabaram-se as dúvidas sobre a herança. Lili Caneças revela o que viu na conta bancária de Marco Paulo
Famosos
Ator encontrado morto em apartamento. Tinha apenas 31 anos
selfie
Turista americano
Turista americano morto à facada no centro de Cascais depois de ajudar amigo
cnn
Dois às 10
Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou
tvi