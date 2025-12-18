Facebook
Arroz doce com leite condensado
Há 3h e 53min
Mais Vistos
00:03:55
Secret Story
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
00:05:13
Secret Story
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz
00:02:51
Secret Story
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
00:07:19
Secret Story
Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras
Destaques IOL
Primark
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Dicas
Este é o segredo dos hotéis para deixar os lençóis super suaves
Novidades
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos
Mais Lidas
Lidl
Boas notícias: regressou ao Lidl o aparelho que ajuda a controlar a humidade
Emigração Imigração portugueses
Zangaram-se com Portugal, desiludiram-se com Portugal, sentiram-se empurrados de Portugal: Adeus, tristeza (uma trilogia)
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
Famosos
"1.ª Companhia". Nome de peso confirmado... e Maria Botelho Moniz reage: "Fiquei mesmo contente"
Tragédia
Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo
Guerra
Norte contra Sul: UE volta a dividir-se em reunião decisiva para a Ucrânia. Para já, quem ganha é a Rússia
