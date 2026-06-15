Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Pesquisar
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pesquisa
Arroz Frito
Hoje às 12:24
Mais Vistos
00:03:02
Dois às 10
Liliana e Fábio revelam detalhes sobre a identidade do "padrinho" de Marisa Susana: «Está disposto a gastar o que for preciso»
00:05:18
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta falta de interação de Liliana com Fábio após expulsão da concorrente
00:47:39
Dois às 10
Primeira entrevista de Liliana após ser expulsa do Desafio Final - Veja a conversa completa
00:02:39
Secret Story
Pedro Jorge sabe o motivo de João Ricardo estar solteiro e revela-o: «Boneco, ninguém te quer»
Destaques IOL
Construção
Quase ignoraram este teste na obra da casa de sonho. E descobriram um problema grave
Novidades
Oportunidade para a sua casa: hotel de luxo está a vender peças de casas de banho ao 'preço da chuva'
Saude
Sabe o que é a Tabata? O incrível treino de 12 minutos diários em casa para estar incrível em agosto
Tragédia
Músico que iria atuar em Lisboa daqui a semanas morreu em colisão de helicópteros no Brasil. Tinha 32 anos
Mais Lidas
Cozinha
Jovem arquiteto transforma cozinha dos anos 60 do avô e o resultado mantém 85 anos de memórias
Mundial 2026
Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)
Dois às 10
«É conhecido?»: Liliana e Fábio revelam quem é o "padrinho" que está a apoiar Marisa Susana fora do Desafio Final
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Inédito: Catarina Miranda mostra o presente que nunca chegou às mãos de Afonso Leitão
Dois às 10
«Tu não sabes desta, se calhar»: Cristina Ferreira informa Liliana sobre decisão de Fábio durante a sua participação no Desafio Final
Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Construção
Quase ignoraram este teste na obra da casa de sonho. E descobriram um problema grave
Novidades
Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas
Veículos clássicos
Um autêntico tesouro automóvel foi recentemente encontrado nos arredores de Lisboa
Novidades
Chegaram ao Lidl as sandálias estilo Birkenstock por menos de 7 euros. E há um modelo novo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Hotel
China prepara-se para inaugurar hotel só com robôs
Novidades
Chegaram ao Lidl os painéis que todos os famosos têm na decoração das suas casas
Dreame H12 Pro Ultra
Prime Day antecipado: este aspirador vertical que também lava está a metade do preço na Amazon
Ferias
Piratas das Caraíbas? Um refúgio escondido em Portugal que parece um cenário de Hollywood
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Receitas
Aprenda a fazer pão com chouriço igual ao das festas dos Santos Populares
Ventoinha Levoit
Mais de 800 compras num mês: esta ventoinha de baixo consumo está em promoção
Crédito ao consumo
O que acontece se não pagar as prestações do crédito ao consumo?
IRobot Roomba 505 Combo
Bateu o recorde: este aspirador robot de luxo está com desconto brutal de 470€
Saude
Sabe o que é a Tabata? O incrível treino de 12 minutos diários em casa para estar incrível em agosto
Tragédia
Músico que iria atuar em Lisboa daqui a semanas morreu em colisão de helicópteros no Brasil. Tinha 32 anos
Opiniao
OPINIÃO I Liliana expulsa, Marisa finalista: alguém percebe esta lógica?
Novidades
Oportunidade para a sua casa: hotel de luxo está a vender peças de casas de banho ao 'preço da chuva'
Mais-valias
Como ficar isento de mais-valias a partir dos 65 anos?
Eventos em lisboa
Há uma nova app que reúne todos os eventos em Lisboa
Letra música mundial
Letra de ‘Vem, Mundial, a Taça é nossa’: a canção viral dos Homens do Barco
Monção
TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?
Camisas de linho
Esperam-se filas no Lidl para esta coleção de camisas com linho a menos de 10 euros
Rowenta Clean It Hot & Cold
Sofás, tapetes e carro como novos: estamos rendidos a esta máquina da Rowenta
Lipedema
Perder peso no tronco e não nas pernas pode ser sinal desta doença. Menopausa agrava sintomas
barra de som ULTIMEA Poseidon D60
A barra de som mais vendida da Amazon nunca esteve tão barata a oferta pode acabar a qualquer momento
Burlas
Burlas digitais associadas ao Mundial de Futebol: saiba como evitar estas armadilhas
Escapadinhas
Esta quinta é portuguesa e pode lá dormir. O lago é uma piscina de sonho
Vestido balão
Se só pudesse escolher um vestido para o verão, seria este
C&A
Este é o vestido que disfarça a barriga e os braços sem ninguém perceber
Mundial
FIFA estreia sistema de avaliação de jogadores com recurso a IA
Chinelos com salto
Da Kika Cerqueira Gomes à Hailey Bieber, toda a gente está a usar estes chinelos
Creme nivea
Especialista faz alerta de verão sobre o icónico creme Nivea da lata azul
Isla Mágica
Esqueça a Disneyland e a Isla Mágica: este parque português é incrível (até tem uma ilha)
Q10 S5+
Muito mais barato: este aspirador robot da Roborock passou de 437€ para 241€
Vaporizador de roupa vertical
Este vaporizador de roupa com duas faces para diferentes tecidos está com 40% de desconto na Amazon
Dyson V8 Cyclone
Um Dyson é um Dyson e este modelo icónico está finalmente a metade do preço
Piscinas
Como ter a experiência de um resort numa piscina municipal: aqui as crianças só pagam 1 euro
Últimas
famosos
Número impressionante! Bruna tem dez vezes mais concertos após "Big Brother Verão"
Mundial 2026
Quando a melhor exibição da carreira chega aos 40 anos e um 10 merecido: (as notas dos jogadores de Cabo Verde)
Mundial 2026
Mundial 2026: Bélgica 0-0 Egito (ao minuto)
Famosos
Morre estrela de "Alf, Uma Coisa do Outro Mundo"
União Europeia
UE aprova novas regras para passageiros aéreos. Saiba quais são
Tribunal Constitucional
João Carlos Loureiro é o novo presidente do Tribunal Constitucional
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mundial 2026
Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados
Acidente
Sete mortos após autocarro de equipa de basquetebol juvenil cair numa ribanceira no Brasil
famosos
Ana Barbosa faz surpreendente revelação sobre relação: "Foi um começo proibido por famílias"
Mundial 2026
A "óra dja txiga" para Cabo Verde. Vozinha salva o tubarão e mostra que não é só Cristiano Ronaldo que consegue enganar o tempo
Cabo Verde
Vozinha: «Sonhei toda a minha vida com este momento»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mundial 2026
Mundial 2026: Espanha-Cabo Verde, 0-0 (crónica)
Avião
Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE
famosos
Ana Barbosa ponderou abandonar Portugal e regressar à Suíça: "Foi péssimo"
Ceará
Acidente com autocarro de equipa de basquetebol faz sete mortos no Brasil
Jazz
Morreu Abdullah Ibrahim, icónico pianista de jazz
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercado
OFICIAL: Costinha vai disputar a Premier League pelo Brighton
Impostos
Governo quer voltar a descer o IRS já em 2027 mas decisão depende de dois fatores
PSP
Português procurado nos EUA por ilegalidades que envolvem China e Irão apanhado em Lisboa
Petróleo
"Estamos a fazer soar o alarme": reserva de petróleo dos EUA cai para o nível mais baixo em 40 anos
Opinião
O Mundial 2026 vê-se na vertical
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mercado
OFICIAL: Sage prefere a Liga Europa à Champions e vai treinar o Crystal Palace
Lidl
São do Lidl, mas fazem lembrar os famosos da Rituals e "os aromas são maravilhosos"
Mercado
OFICIAL: Jérémie Boga em definitivo na Juventus
O que não se via na televisão? Liliana denuncia comportamento de Afonso depois de terminar com Catarina Miranda
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV alerta para abandono dos idosos: “Muitos são esquecidos pelos filhos e vivem na solidão”
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
João Palhinha novamente apaixonado?: "É uma mulher do Norte, lindíssima!"
Mercado
OFICIAL: Lucas João rescinde com o Nacional
famosos
Marcelo Palma faz confidência sobre desafio: "É um sonho sem nunca ter sonhado"
GNR
Homem amordaçado durante assalto em Chaves. Encapuzados roubam dinheiro, ouro e fogem no carro da vítima
Internacional
Deschamps considera Espanha «a grande favorita» a vencer o Mundial 2026
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Portugal
Nani: «Mundial? Presença de Ronaldo em campo vai ter impacto...»
famosos
Novamente apaixonado? Marcelo Palma responde sem rodeios!
Dois às 10
Cinema em casa por menos de 185 euros: a barra de som mais vendida da Amazon está em promoção
Transportes Públicos
Carris Metropolitana cresce 7,2% e bate recordes históricos de passageiros em 2026
Um dos casais mais acarinhados de sempre dos realities volta a derreter os fãs com gesto romântico em direto
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ADN
ADN de bebés enterrados há 2.700 anos revelou um segredo sobre os antepassados dos portugueses
Diga adeus às manchas nos estofos: a máquina da Rowenta que substitui as limpezas profissionais está em promoção
Famosos
Há novidades sobre estado de saúde de Bonnie Tyler. Cantora está internada há mais de um mês
PSP
PSP que matou Odair Moniz condenado a três anos e meio de pena suspensa. Tribunal conclui que vítima não tinha faca
Mundial 2026
"Quem estamos a apoiar?" Iraniano-americanos enfrentam o Mundial mais complicado de sempre
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Construção
Quase ignoraram este teste na obra da casa de sonho. E descobriram um problema grave
Isabel Figueira surpreende ao falar da experiência nos reality shows da TVI: «Fiquei um bocadinho assustada»
Mundial 2026
Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)
Garrafa de água
Metal, plástico ou vidro? Qual é a melhor garrafa de água para o dia a dia?
Franca
OFICIAL: Anthony Lopes é reforço do Angers
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Modalidades
Ténis: Nuno Borges eliminado na primeira ronda do ATP 500 de Halle
Famosos
Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica
Transferências
OFICIAL: Maurizio Sarri é o novo treinador da Atalanta
Novidades
Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas
famosos
Jéssica Vieira revela onde investiu prémio do "Big Brother Verão"... quase um ano depois da vitória!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT