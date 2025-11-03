Facebook Instagram

As 7 melhores raças de cães para fazer companhia a idosos

Há 3h e 52min
Mais Vistos
00:04:13
Secret Story
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
tvi
00:02:42
Secret Story
Bruno Simão ‘vai para cima’ de Leandro: «Não vales nada»
tvi
00:03:19
Secret Story
Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’
tvi
00:00:50
Secret Story
Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Dicas
Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Mais Lidas
Dois às 10
Mal saiu do «Secret Story», Mariana conversou com Vera e apanhou grande surpresa
tvi
Mau tempo
Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega na quarta-feira
cnn
Mariana
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única
Adolescentes
Duas adolescentes foram andar de bicicleta e morreram atropeladas. Um jovem foi acusado de homicídio
cnn
Famosos
Teresa Silva surge diferente: "Depois do raio X, o diagnóstico do médico é..."
selfie
Dois às 10
Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial
tvi