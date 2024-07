As doenças que atacam no verão

O aumento da temperatura, os dias mais longos e a utilização de menos roupa fazem parte do verão. No entanto, é também nesta altura do ano que podem surgir alguns problemas de saúde que são capazes tirar-lhe alguns dias de descanso e de boa disposição. As queimaduras solares e as insolações são muito comuns nesta fase do ano, mas existem outros problemas de saúde, associados a esta estação, que podem e devem ser evitados.

