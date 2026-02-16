Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Há 1h e 35min
Mais Vistos
00:02:54
1ª Companhia
«O que é que se passa?» Comportamento de Noélia chama a atenção dos instrutores
tvi
00:02:53
1ª Companhia
Instrutor Chefe Joaquim com ciúmes de abraço de Filipe Delgado ao Instrutor Marques?
tvi
00:01:08
1ª Companhia
O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado
tvi
00:03:24
1ª Companhia
Filipe Delgado no limite? «Estou com muito medo de...»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque
Guarda-chuva
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros
Saude
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Novidades
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Mais Lidas
Dois às 10
Inconsolável. Manuel Melo desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira: «Por isso é que me dói tanto»
tvi
Famosos
"Não podia estar melhor acompanhado": no Brasil, Francisco Monteiro abraçado a mulher especial!
selfie
Pingo Doce
Adeus, estendal. Pingo Doce tem a melhor alternativa para secar roupa em dias de chuva
versa
Feriado
Afinal, Carnaval é ou não feriado? O que diz a lei
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Resultados Legislativas 2022 em tempo real