Há 1h e 43min

O micro-ondas é visto por muitas pessoas como um item essencial na cozinha. Contudo, há quem o utilize apenas para aquecer ou, talvez, descongelar determinados alimentos. No entanto, fique a saber que o micro-ondas faz muito mais do que apenas aquecer as sobras das suas refeições.

Desde truques para cozinhar a dicas para limpar, fique a conhecer diversas utilidades do micro-ondas que prometem facilitar-lhe a vida. Clique e comece já a dar o devido uso ao seu.