As melhores descobertas do Amazon Haul (todas a menos de 15€)

Há 48 min

Este artigo pode conter links afiliados*

Entre as várias categorias do Amazon Haul, há opções para todos os gostos — e carteiras. Na secção de roupa para mulher, destacam-se peças leves e acessíveis, como camisolas às riscas por 11€, calças de perna larga com padrão de vaca a 6€, ou casacos impermeáveis em tons de azul e verde por 11€. Também se encontram calças xadrez descontraídas por 10€, calções desportivos com bolso para o telemóvel por 6€, e duas blusas de padrão leopardo a 7€ cada — perfeitas para um look casual de outono.

Na categoria de cozinha, há uma enorme variedade de pequenos utensílios práticos, como abridores de frascos a 5€, tigelas em forma de coco por 4€, prateleiras adesivas que dispensam perfuração a 8€ ou sacos de arrumação em malha para pendurar na parede a 3€. Já quem preferir a secção de eletrónica encontra opções curiosas e úteis, como caixas portáteis de armazenamento para cabos a 2€. E, claro, o universo da beleza também marca presença, com artigos simples e populares — por exemplo, um conjunto de quatro esponjas de maquilhagem a apenas 2€.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

