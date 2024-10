O inverno pode causar muitos problemas de pele que podem levar a secura e irritação. As condições meteorológicas rigorosas podem deixá-lo com a sensação de pele seca, fria, ou mesmo irritada, e inversamente o calor dos espaços interiores pode reduzir a humidade do ar e, consequentemente, da pele.

Preocupado? Não há necessidade: dê uma olhada nesta nova galeria para descobrir a melhor maneira de manter a sua pele saudável e hidratada neste inverno!