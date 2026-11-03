As melhores fotos de Cláudia Pascoal
Mafalda Mourão
Hoje às 12:52
Mais Vistos
Francisco Monteiro revela como obteve informação em relação aos votos. O momento gera o caos
00:05:32
Big Brother
Francisco Monteiro revela como obteve informação em relação aos votos. O momento gera o caos
Tensão no ar: Catarina Miranda perde a cabeça e começa aos gritos
00:03:51
Big Brother
Tensão no ar: Catarina Miranda perde a cabeça e começa aos gritos
Última hora! Acusações fortes: Catarina em lágrimas e Francisco Monteiro fora de si
00:05:01
Big Brother
Última hora! Acusações fortes: Catarina em lágrimas e Francisco Monteiro fora de si
Não podia ter sido mais inédito: Chamada para o Luxemburgo deixa os concorrentes em êxtase
00:02:40
Big Brother
Não podia ter sido mais inédito: Chamada para o Luxemburgo deixa os concorrentes em êxtase
Destaques IOL
"Não consigo comprar uma casa": Cantora portuguesa anuncia decisão drástica na carreira
Crise da habitação
"Não consigo comprar uma casa": Cantora portuguesa anuncia decisão drástica na carreira
"A genética não mente": Famoso português tira do baú foto antiga da mãe e as parecenças entre ambos impressionam
Genética
"A genética não mente": Famoso português tira do baú foto antiga da mãe e as parecenças entre ambos impressionam
Quer chegar aos 50 em forma? Cristina Ferreira revela os sete hábitos que "fazem a diferença"
Cristina Ferreira
Quer chegar aos 50 em forma? Cristina Ferreira revela os sete hábitos que "fazem a diferença"
Bruna Gomes mostra cantinho especial da casa com Bernardo Sousa e fãs já pedem convite: "Quero ir aí ver o pôr do sol" (Vídeo)
Bruna Gomes
Bruna Gomes mostra cantinho especial da casa com Bernardo Sousa e fãs já pedem convite: "Quero ir aí ver o pôr do sol" (Vídeo)
Mais Lidas
Menino de quatro anos encontrado sem vida num armário, debaixo de um monte de roupa
Menino de quatro anos encontrado sem vida num armário, debaixo de um monte de roupa
Vencedora do "Big Brother" está grávida: "Agora, somos três!"
Famosos
Vencedora do "Big Brother" está grávida: "Agora, somos três!"
Nem Carlos Moedas ou António Costa resistem aos pratos da "cantina dos portuenses desde 1905" e ao charme de Dona Cila
Solar Moinho de Vento
Nem Carlos Moedas ou António Costa resistem aos pratos da "cantina dos portuenses desde 1905" e ao charme de Dona Cila
Lavada em lágrimas, Daniela Santos revela morte: «Hoje é um dia muito triste»
Big Brother
Lavada em lágrimas, Daniela Santos revela morte: «Hoje é um dia muito triste»
«Vou falar abertamente disto»: Rita Almeida revela gesto de Cristina Ferreira que ninguém viu, mas que a marcou até hoje
Big Brother
«Vou falar abertamente disto»: Rita Almeida revela gesto de Cristina Ferreira que ninguém viu, mas que a marcou até hoje
Tragédia: mulher e filha de futebolista assistiram ao choque violento que lhe causou a morte!
Famosos
Tragédia: mulher e filha de futebolista assistiram ao choque violento que lhe causou a morte!