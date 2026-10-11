Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
As melhores fotos de Cristiano Ronaldo
Mafalda Mourão
Há 2h e 53min
Mais Vistos
00:03:36
Big Brother
Miguel e Francisco discutem e o motivo é a ex-namorada de ambos: «Bárbara Parada, conheces? Diz-te alguma coisa?»
00:01:20
Big Brother
Última hora: Nuno Eiró anuncia entrada de novos concorrentes no Big Brother All Star
00:06:19
Dois às 10
Diana Fialho matou a mãe para ficar com a herança. Agora, na prisão, recebe a notícia que menos queria
00:05:20
Big Brother
Catarina Miranda une as mulheres da casa para provar maus comportamentos de Luís e Miguel
Destaques IOL
Action Natal
Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais
Inês Deusa
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Margarida Amaral Domingues
Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe
Dolores Aveiro
Longe das câmaras, este foi o telefonema que Cristiano Ronaldo fez a Dolores Aveiro. E as palavras voltam a dar que falar
Mais Lidas
Famosos
Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos: "Transformei-me para viver"
Famosos
Em saída à noite, Rute Cardoso sorri com pessoa especial
Rute Cardoso
"Date desta noite": Rute Cardoso mostra-se sorridente ao lado de pessoa especial
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Sara Sistelo quebra o silêncio sobre trauma que viveu um mês após ser mãe: «Não sabia que podia morrer…»
Big Brother
Bebé a caminho? Ariana e Diogo anunciam novidade que está a deixar a internet ao rubro: «A nossa família cresceu»
Famosos
Foi dia de casamento para Nuno Represas, filho de Luís Represas e Margarida Pinto Correia!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Rute Cardoso
"Date desta noite": Rute Cardoso mostra-se sorridente ao lado de pessoa especial
Maquilhagem
De cara lavada e sem filtros: Bernardina Brito responde a crítica sobre a aparência e revela como é sem maquilhagem
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo já conhece castigo, mas o verdadeiro problema está agora a começar: a 'prova de fogo' que a FPF vai ter de enfrentar
Segundo filho
É uma das atrizes mais acarinhadas do País e está grávida pela segunda vez. Agora, revela o sexo do bebé de forma muito especial
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Aspirador AIBIRTH
O aspirador que os compradores dizem aspirar “como um Dyson” está a 128 euros
Professores deslocados
Professores deslocados: 6 estratégias para gerir o orçamento
Start-up resiliente
7 estratégias para preparar uma start-up para a próxima crise
Burlas por chamadas
Atendeu um número estranho? Saiba como funcionam estas burlas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cuidados paliativos
OPINIÃO | Cuidados Paliativos, trocando por miúdos
Cristiano Ronaldo
Novo capítulo na polémica de Cristiano Ronaldo. Gesto inesperado da Seleção gera indignação: "Foi ele que pediu?"
Hannah Cain
Tragédia na realeza britânica: médica da família encontrada morta em casa e há suspeitas de homicídio
Torta de maçã
Cheira a outono e leva poucos ingredientes: esta receita de Torta de Maçã e Canela vai conquistar toda a família
Cristiano Ronaldo
Afinal, Cristiano Ronaldo pode não ser o único a sofrer consequências na Seleção: Jorge Jesus também arrisca castigo
Assédio laboral
Assédio no trabalho leva SkillUp a lançar nova formação em Portugal
Action Natal
Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais
Gel para Barba
Como disfarçar os fios brancos da barba em 5 minutos, sem sair de casa
Negócio online
Estava desempregado e sem dinheiro. Começou a vender artigos usados na Internet e hoje fatura milhões
Bebé morto
Bebé de três meses encontrado morto dois anos depois de pais terem perdido outra filha
Inês Deusa
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Tablet SKYEGG K13
Tablet com teclado, rato e capa custa agora menos de 100 euros na Amazon
Margarida Amaral Domingues
Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe
Dolores Aveiro
Longe das câmaras, este foi o telefonema que Cristiano Ronaldo fez a Dolores Aveiro. E as palavras voltam a dar que falar
Aquecedor cerâmico Dreo
Este aquecedor vende-se aos milhares e agora custa menos de 50 euros na Amazon
Cão mais idoso
Tem 18 anos e vai receber um presente: esta cidade portuguesa presenteou o seu cão mais velho
Ricardo Quaresma
Músculos e mais músculos. Ricardo Quaresma passa por transformação física impressionante e fãs reagem: “Estás melhor do que o CR7”
Queda de cabelo
Queda de cabelo: cápsulas "foram uma salvação, não suportava a ideia de ter que rapar a cabeça"
Ordem dos Advogados
Conversas pessoais no telemóvel do emprego: o patrão tem direito a ver?
Imagens inéditas
Uma das mais belas atrizes portuguesas recupera fotos nunca antes vistas da gravidez: “Há 16 anos, engordei 33 quilos”
Homicídio
Médica recebeu os amigos dos filhos em casa. No dia seguinte, foi encontrada morta com sinais de agressão
Katia Aveiro
Katia Aveiro está em silêncio absoluto sobre Cristiano Ronaldo: tudo o que mudou depois do casamento com Georgina
Desumidificador AROEVE
Desumidificador que se pode deixar ligado de noite custa agora menos de 40 euros na Amazon
Patrícia Palhares
“Vesti muitos vestidos de noiva” e “estava destruída”: a partilha íntima de Patrícia Palhares ‘reacende’ separação de João Palhinha
Gala dos Dragões de Ouro
Brilhos, transparências e muito glamour: mostramos-lhe os looks que marcaram a passadeira azul da Gala dos Dragões de Ouro
Christa Pike
Estas foram as primeiras palavras da mulher que recuperou consciência depois de sobreviver a duas injeções letais
Nómada digital
Nómada digital alerta estrangeiros para o preço elevado do gás e eletricidade em Portugal
Cristiano Ronaldo
Já é oficial: Cristiano Ronaldo recebe castigo após abandonar a Seleção Nacional. Mas há uma 'regra' que pode mudar tudo
Últimas
Internacional
VÍDEO: Hajduk-Dínamo Zagreb com emoção até ao fim debaixo de um dilúvio
Famosos
Problema de saúde afasta Cristina Ferreira de momento importante!
Barack Obama
Todos falam de Obama em Portugal e ninguém reparou na camisola tendência de Michelle. Será da Mango Outlet?
Estados Unidos
MLS: ex-Benfica Petar Musa fixa novo recorde de golos pelo FC Dallas
Modalidades
Hóquei: Portugal perde com Itália e acaba Mundial feminino em quarto
Radiação
Auriculares como os Airpods estão a “fritar” o nosso cérebro? A ciência responde
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Thiago Rodrigues recebe triste notícia: "Ali demos o nosso 'até já', sem saber que era a hora…"
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV confirma operação para remover nódulo no pulmão: "Foi detetado numa fase muito inicial"
Primeiro-ministro
Montenegro apela ao fim da conjuntura que leva à insensatez da subida do preço do petróleo
Polícia Judiciária
PJ detém casal suspeito de burlar idoso de 90 anos em 400 mil euros
Viagens
"Adoro conviver com pessoas". Esta princesa italiana quer que os turistas fiquem no palácio dela
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
INCRÍVEL: bancada a abanar e cameraman em apuros adiam jogo no Brasil
Famosos
Após "atitude grave", Tiago Grila é arrasado: "Não apaga o que aconteceu"
NBA
NBA: Neemias Queta soma 10 ressaltos e seis pontos na estreia na pré-época
Ministro da Educação
Ministro não dá sinais de querer interferir na Nova
Famosos
Renato Duarte operado de urgência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Motociclismo
Superbikes: Miguel Oliveira em quarto na Corrida Superpole no Estoril
Acidente A1
Derrame de combustível corta trânsito na A1 e provoca condicionamentos
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV vai ser operado a nódulo no pulmão
História
Tem 80 anos, vive sozinha e encontrou neste curioso hábito o segredo para viver mais tempo
Modalidades
Ciclismo: Ivo Oliveira conquista primeira vitória da época no Tour de Kyushu
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Sara Sistelo quebra o silêncio sobre trauma que viveu um mês após ser mãe: «Não sabia que podia morrer…»
A1
Trânsito na A1 cortado em ambos os sentidos na zona de Aveiras após acidente com derrame de combustível
Ataque de tigre
Homem morre após entrar no recinto de um tigre num parque de vida selvagem em Inglaterra
Cabul
Esta cidade está a caminho de ficar sem água até 2030. Para muitos habitantes, esse dia já chegou
Motociclismo
MotoGP: Bezzecchi vence em Mandalika e Martín recupera liderança
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Kate Middleton adora esta tarefa doméstica e tem um truque para a tornar mais fácil
Rute Cardoso
"Date desta noite": Rute Cardoso mostra-se sorridente ao lado de pessoa especial
Famosos
"Secret Story": Marisa Susana mostra barriga de grávida
Modalidades
Ténis: Nuno Borges cai na primeira ronda de pares do Masters de Xangai
Maquilhagem
De cara lavada e sem filtros: Bernardina Brito responde a crítica sobre a aparência e revela como é sem maquilhagem
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Trump
Trump contesta Nobel da Paz atribuído a Navi Pillay: "Resolvi oito guerras, deveria ter ganho oito prémios"
Benfica
FOTOS: Benfica estreia espaço com chef Michelin na receção ao V. Guimarães
Lidl
O Lidl lançou o aparelho que quer substituir o teu forno e o teu grelhador
São gémeos e têm uma beleza invulgar. Filhos de dois famosos atores dão nas vistas
Internacional
Atenção, Mourinho: Vinícius arrisca falhar El Clásico
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Já fui este miúdo inocente": após quase 30 anos, galã do "Big Brother" está irreconhecível!
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo já conhece castigo, mas o verdadeiro problema está agora a começar: a 'prova de fogo' que a FPF vai ter de enfrentar
Champions
Champions: árbitro croata nomeado para o Lens-Sporting
Alfinete
O alfinete está de volta... e já deves saber que os melhores estão em Portugal
Ataque
Jovem perde os sentidos após ser esfaqueado na zona do Intendente. Agente da PSP presta os primeiros socorros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Foi uma das apresentadoras mais conhecidas e chegou a ser capa da Playboy: hoje surpreende com fase de vida completamente diferente
Birthday blues
O Psicólogo Responde: como lidar com os 'birthday blues'?
Segundo filho
É uma das atrizes mais acarinhadas do País e está grávida pela segunda vez. Agora, revela o sexo do bebé de forma muito especial
Famosos
RTP está de luto: "Partiu um dos nossos"
Internacional
VÍDEO: Messi e Suárez bisam no regresso do Inter Miami às vitórias
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Carros
China prepara normas mais rigorosas no design automóvel perante problemas de segurança
Vinho
Há um novo vinho e este tem sabor a marisco de uma conhecida casa portuguesa
Famosos
"Se fosse atenta, iria perceber": em foto inédita, aparência de Bernardina Brito é criticada... e já há um esclarecimento!
Liga
As equipas prováveis para o Benfica-V. Guimarães
Christa Pike
Após sobreviver a duas doses de substância letal, Christa Pike recebe alta hospitalar e regressa à prisão
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT