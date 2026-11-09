As melhores fotos de Leonor Seixas
Mafalda Mourão
Há 3h e 22min
Mais Vistos
Cristina Ferreira reage a momento inesperado da gala: «Fiquei um bocadinho triste»
00:05:03
Dois às 10
Cristina Ferreira reage a momento inesperado da gala: «Fiquei um bocadinho triste»
Ana deixa mensagem inesperada a Helena Isabel sem saber que a colega está a assistir a tudo: «Eu também vejo coisas boas»
00:03:12
Big Brother
Ana deixa mensagem inesperada a Helena Isabel sem saber que a colega está a assistir a tudo: «Eu também vejo coisas boas»
«Acho ofensivo»: Comentadores incrédulos com comportamento de Francisco Monteiro
00:06:05
Dois às 10
«Acho ofensivo»: Comentadores incrédulos com comportamento de Francisco Monteiro
Catarina Miranda não poupa Sandrina. A reação da concorrente é imperdível e leva os colegas à gargalhada
00:04:47
Big Brother
Catarina Miranda não poupa Sandrina. A reação da concorrente é imperdível e leva os colegas à gargalhada
Destaques IOL
Foi no Sporting que Cristiano Ronaldo começou a escrever história. Agora, é a mãe Dolores quem vai ser "eternizada" em Alvalade
Polígrafo
Foi no Sporting que Cristiano Ronaldo começou a escrever história. Agora, é a mãe Dolores quem vai ser "eternizada" em Alvalade
"Já dormimos juntos": estrela da TVI faz revelação surpreendente sobre um dos galãs mais desejados da televisão brasileira
Galã brasileiro
"Já dormimos juntos": estrela da TVI faz revelação surpreendente sobre um dos galãs mais desejados da televisão brasileira
Começou no YouTube em 2019 e hoje esta famosa portuguesa concretiza o maior sonho da sua vida: veja a casa que construiu para os pais
Casa dos pais
Começou no YouTube em 2019 e hoje esta famosa portuguesa concretiza o maior sonho da sua vida: veja a casa que construiu para os pais
“Podia ter estado quieta tantas vezes”: Cristina Ferreira prepara novidade fora da televisão e deixa fãs em alvoroço
Cristina Ferreira
“Podia ter estado quieta tantas vezes”: Cristina Ferreira prepara novidade fora da televisão e deixa fãs em alvoroço
Mais Lidas
Apaixonaram-se durante um espetáculo. Aos 62 anos, atriz declara-se à namorada: «A mulher que escolhi»
Apaixonaram-se durante um espetáculo. Aos 62 anos, atriz declara-se à namorada: «A mulher que escolhi»
Fingiu ser a amante perfeita enquanto obtinha informações da gigante tecnológica: Alice Huang, a mulher que enganou o CEO da Nvidia
Alice Huang
Fingiu ser a amante perfeita enquanto obtinha informações da gigante tecnológica: Alice Huang, a mulher que enganou o CEO da Nvidia
Obrigou-o a fazer as malas e a sair de casa: Liliana Oliveira não perdoa atitude de Fábio Pereira e toma medidas drásticas
Big Brother
Obrigou-o a fazer as malas e a sair de casa: Liliana Oliveira não perdoa atitude de Fábio Pereira e toma medidas drásticas
Abel Ferreira vence Pedro Emanuel nos penáltis e Palmeiras está na final da Taça do Brasil
Internacional
Abel Ferreira vence Pedro Emanuel nos penáltis e Palmeiras está na final da Taça do Brasil
Seleção: Jorge Jesus convoca Flávio Nazinho
Seleção
Seleção: Jorge Jesus convoca Flávio Nazinho
Nova tragédia vai abalar a vida de Diana na novela A Madrasta. Revelamos tudo em exclusivo
Nova tragédia vai abalar a vida de Diana na novela A Madrasta. Revelamos tudo em exclusivo