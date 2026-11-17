Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
As melhores fotos de Marcantonio del Carlo
Mafalda Mourão
Há 2h e 49min
Mais Vistos
00:03:06
Big Brother
Sem tréguas. Miguel Vicente testa os limites de Catarina Miranda com provocação
00:05:29
Big Brother
Inesperado. Confronto entre Luís e Renata leva a concorrente às lágrimas
00:02:07
Big Brother
Poder da troca é utilizado e Big faz revelação bombástica. Sónia perde a cabeça
00:03:50
Big Brother
Caos instalado. Confronto entre Renata e Luís aquece o clima na Malveira
Destaques IOL
Benfica
Foi um dos maiores goleadores do Benfica. Hoje, tem 2 milhões de vacas e faz fortunas com este negócio
Cristina Ferreira
"Está tudo igual": Cristina Ferreira 'abre as portas' da sua vida privada e emociona-se ao falar da mãe, do filho e da casa onde cresceu (Vídeo)
Susan Smith
Mãe atirou o carro ao lago com os dois filhos presos nas cadeirinhas. Pai soube de tudo pela televisão
Cantora
Conheceram-se na adolescência, mas a diferença de idades afastou-os. Anos depois, cantora portuguesa reencontrou o amor da sua vida e hoje são casados
Mais Lidas
A mãe é portuguesa e convive com os mais ricos do Mundo. O filho vai ser pai após casar com uma celebridade
Apagão mundial a 17 de novembro? O alerta que está a espalhar o medo nas redes sociais
Aldeia
Uma aldeia da Macedónia do Norte pede que seja declarado o estado de crise devido à invasão de mais de mil vacas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ANACOM
Estado penaliza consumidores nas faturas de telemóvel, TV e internet
Susan Smith
Mãe atirou o carro ao lago com os dois filhos presos nas cadeirinhas. Pai soube de tudo pela televisão
Liga das Nações
Jesus mexe na defesa: os onzes prováveis para o encontro frente ao País de Gales
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Cristiano Ronaldo
Revelado o maior mistério dos últimos tempos? Cristiano Ronaldo volta a fazer gesto enigmático e deixa fãs em alvoroço (Vídeo)
Índice da Igualdade de Género
Cuidar dos filhos continua a ser sobretudo tarefa das mulheres: os números que mostram a desigualdade
Cascais É Natal 2026
Cascais prepara um Natal gigante (e gratuito): há uma árvore feita com 1.100 pinheiros, comes e bebes e muitas diversões
Pedro Bianchi Prata
"Para muitos, é apenas uma luz que se apaga": Noivo de Maria Botelho Moniz emociona-se com nova conquista do filho Vicente (Vídeo)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mel Jordão
"Dar um mano à Penélope": Mel Jordão deixa fãs em êxtase ao mostrar fotos de gravidez. E a reação de Diogo Piçarra é imperdível
Aniversário da irmã
Rosto da TVI abre o álbum de família e mostra fotografias raras da irmã: as parecenças estão a impressionar
Dolores Aveiro
"A derrota foi bem feito": Dolores Aveiro arrasa a Seleção e Jorge Jesus. A reação do selecionador está a deixar todos surpreendidos (Vídeo)
Acidente
"A estrada tem destas coisas": Ator português sofre acidente e acaba no hospital no dia de aniversário
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Remuneração
Trabalhadores valorizam cada vez a remuneração e os benefícios para ficarem numa empresa
Xana Toc Toc
Lembra-se de Xana Toc Toc? A cantora que marcou uma geração mostra agora o lado mais íntimo da sua vida
Susan Smith
Mãe atirou o carro ao lago com os dois filhos presos nas cadeirinhas. Pai soube de tudo pela televisão
Ricardo Quaresma
Já imaginou apanhar um Uber com Ricardo Quaresma ao volante? Sim, vai acontecer e revelamos como pode ser um dos "sortudos"
Iptv
TV pirata pode sair-lhe muito caro: os seus dados pessoais e dinheiro podem estar em risco
Robert Pattinson
De vampiro em Twilight a "Agente 007": Robert Pattinson é o novo James Bond e prepara-se para o maior desafio da carreira
Joana Duarte
Sofá de sonho, tons quentes e vista de cortar a respiração: Estrela da TVI abre as portas de casa e há um recanto que está a deixar todos com inveja
Wonderland Lisboa
Wonderland Lisboa regressa: há novidades, um hino dos D'ZRT e entrada gratuita
ManpowerGroup
Três estratégias para as empresas atraírem talento jovem nas entrevistas de emprego
Inundação em casa
Teve uma inundação em casa? Atenção a este pormenor no seguro: pode deixá-lo sem indemnização
Powerbank
Black Friday antecipada: este power bank magnético é mais pequeno do que um cartão de crédito e caiu de 30€ para 19€
Cláudio Ramos
Depois de celebrar o aniversário longe de Portugal, Cláudio Ramos regressa a casa e faz reflexão tocante: "A fingir que isto é sempre fácil"
Cantora
Conheceram-se na adolescência, mas a diferença de idades afastou-os. Anos depois, cantora portuguesa reencontrou o amor da sua vida e hoje são casados
Bruna Gomes
Bruna Gomes e Bernardo Sousa mostram detalhes da casa e ficámos rendidos a este pormenor funcional da cozinha
Cristina Ferreira
"Está tudo igual": Cristina Ferreira 'abre as portas' da sua vida privada e emociona-se ao falar da mãe, do filho e da casa onde cresceu (Vídeo)
Benfica
Foi um dos maiores goleadores do Benfica. Hoje, tem 2 milhões de vacas e faz fortunas com este negócio
Magnésio Bisglicinato
“A qualidade do meu sono melhorou bastante”: estas cápsulas de magnésio baixaram de 20 € para 11 € na Black Friday antecipada
Aquecer a casa
Pagar menos de energia em casa: por onde começar
Big Brother All Stars
Opinião | Big Brother All Stars: A máscara caiu, os alvos fáceis foram escolhidos e a hipocrisia está instalada
Casamento
Após tragédia familiar, ex-jogador do Porto volta a sorrir: as fotos únicas do casamento 'secreto' e a presença especial que está a emocionar
Cantora
De rendas e a deixar pouco à imaginação, cantora portuguesa mostra o lado mais sensual de sempre após perder 30 quilos (Fotos)
Black Friday antecipada
“Deixa a pele muito suave, sem puxões e sem cortes”: a máquina de barbear da Philips caiu de 91€ para 60€ na Black Friday antecipada
46 anos de carreira
É um dos rostos mais emblemáticos da televisão portuguesa, mas poucos sabem do passado que o levou ao estrelato. Agora, uma foto com 46 anos revela como tudo começou
Konecta Lisboa
Konecta vai inaugurar novo centro de delivery em Lisboa e criar 700 postos de trabalho
Sérgio Conceição
Loiro, de cabelo comprido e em companhia especial: Fotografia nunca antes vista de Sérgio Conceição vem a público e está a dar que falar
Talões em papel
Recibos em papel, cartões de plástico e filas em lojas deverão desaparecer
Cristiano Ronaldo
A camisola 7 de Cristiano Ronaldo nunca mais será a mesma: a homenagem que marca uma nova era na Seleção Nacional (Vídeo)
Camisola 7
Tem apenas 22 anos e vai carregar o legado de Cristiano Ronaldo: quem é o novo camisola 7 da Seleção Nacional?
Últimas
Famosos
"Sem defeitos" e "um amor de menina": Zé Lopes apresenta a irmã... que faz furor!
Big Brother
Um verdadeiro sonho. Maria Botelho Moniz transforma a casa e mostra surpresa de aniversário que preparou para o filho
Brasil
VÍDEO: Vini Jr. faz hat-trick e Brasil esmaga Singapura
Big Brother
Após entrevista polémica, Leandro choca todos com revelação: «Vou ser pai»
Praga
Dois comboios colidem durante a hora de ponta em Praga. Há quatro feridos graves
Inglaterra
Problemas de saúde afastam Mowbray do comando técnico do Blackburn Rovers
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vasco Palmeirim
“Não é apenas um restaurante, é uma instituição”: nem Vasco Palmeirim resiste à “meca do frango assado”
Dois às 10
De alvo de dúvidas a casal acarinhado. Ariana e Diogo vivem nova fase a três e deixam escapar planos para o futuro
Cristiano Ronaldo
Revelado o maior mistério dos últimos tempos? Cristiano Ronaldo volta a fazer gesto enigmático e deixa fãs em alvoroço (Vídeo)
Amazon Fire TV Stick
Este dispositivo da Amazon transforma qualquer televisão numa Smart TV: o preço caiu para menos de metade mesmo a tempo do Natal
Pingo doce
Finalmente, desumidificador do Pingo Doce regressou com desconto e até ajuda a secar roupa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ela segurava um guarda-sol quando ele se apaixonou. Viveram um grande amor, que terminou com a maior tragédia da história do desporto
Portugal
FOTO: depois das críticas à Seleção, Dolores Aveiro deixa mensagem de apoio aos sub-17
Famosos
"Meu amor": Marta Cruz sorri com companhia especial!
Famosos
Em vídeo especial, Pedro Mourinho assinala data importante: "Uma vida"
Sara Madalena
"Não esquecerei aquilo que disse": deputada do CDS faz queixa contra eleito pelo Chega na assembleia da Madeira
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Cristina Ferreira recebe presente muito especial... que junta o namorado e o filho
Internacional
Pochettino sugere seleção dos EUA a Guardiola: «Está tudo no sítio certo»
Carregamento na rua
Tem um carro elétrico? Estes 10 erros ao carregar na rua podem sair-lhe caros
Segurança Social
Há dinheiro da Segurança Social a chegar mais cedo em dezembro. Conheça as datas
Moeve
Gasolineira considera vender rede de postos de abastecimento em Portugal e Espanha
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Índice da Igualdade de Género
Cuidar dos filhos continua a ser sobretudo tarefa das mulheres: os números que mostram a desigualdade
Cascais É Natal 2026
Cascais prepara um Natal gigante (e gratuito): há uma árvore feita com 1.100 pinheiros, comes e bebes e muitas diversões
Big Brother
Enigmática, Cristina Ferreira partilha desabafo: «São poucos os que te vão ajudar»
Reviravolta em «A Madrasta»: Diana suspeita que Pedro matou Artur e a mandou para a prisão
Famosos
Foto rara! Vasco Palmeirim cúmplice da mulher: "A miúda mais gira de Braga"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Apagão
Depois de algumas falhas em Portugal, podemos ou não ficar sem luz?
Dois às 10
Depois de quatro anos afastado, ex-companheiro de Iva Domingues regressa à televisão com novo desafio
Corrente de jato polar
Corrente de jato polar atravessa Portugal: vento pode atingir 211 km/h em altitude
Liga 3
São João de Ver admite salários em atraso e aponta bloqueio de contas de Dani Alves
Deutsche Bank
Documentos secretos revelam que o Deutsche Bank privilegiou lucros com oligarcas russos apesar dos alertas internos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Guerra
Navio carregado de propano afunda-se no Mar Negro após ser atingido por drones
Pedro Bianchi Prata
"Para muitos, é apenas uma luz que se apaga": Noivo de Maria Botelho Moniz emociona-se com nova conquista do filho Vicente (Vídeo)
Desp. Chaves
Desp. Chaves: Jorge Simão regressa para suceder a Vítor Martins
Big Brother
Poucos sabem, mas Catarina Miranda tem o nome de um homem tatuado no corpo. E é uma das maiores provas de amor da sua vida
História
Tinha uma casa e um emprego de sonho, mas trocou tudo por uma pequena aldeia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Estradas
E se tivesse de pagar por cada quilómetro que faz de carro? A AMT quer mudar a forma de pagar as estradas em Portugal
Famosos
Mel Jordão mostra barriga de grávida: "Acho que vou chamá-la..."
Mel Jordão
"Dar um mano à Penélope": Mel Jordão deixa fãs em êxtase ao mostrar fotos de gravidez. E a reação de Diogo Piçarra é imperdível
Portugal
Aviso de Bruxelas: este ano ainda deve haver excedente mas Portugal pode entrar em défice em breve
Dakar 2027
Rali Dakar: Aston Martin confirma Fernando Alonso na edição de 2027
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Fernando Cardoso
Deputado eleito pelo Chega (agora independente) detido por suspeitas de violência doméstica no Porto
Big Brother
Quase um milhão de visualizações: Tatiana Boa Nova fala abertamente do marido e não só. As opiniões são polémicas
«Já não encontro cabelos na almofada»: fenómeno da Amazon para a queda de cabelo já está em promoção
Aniversário da irmã
Rosto da TVI abre o álbum de família e mostra fotografias raras da irmã: as parecenças estão a impressionar
Famosos
Em partilha rara, Lili Caneças posa em biquíni... e está irreconhecível!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Greve guardas prisionais
Greve dos guardas prisionais até janeiro: maioria dos reclusos podem ficar 22 horas por dia nas celas
Big Brother
Filho de pais milionários, Dylan Fonte confessa extravagâncias e deixa aviso: «Quando o dinheirinho acaba...»
Praga
Colisão entre dois comboios junto à estação central de Praga faz dezenas de feridos
Igualdade de Género
Portugal está entre os dez países da UE com maior igualdade de género. Mulheres trabalham menos dois anos do que os homens
Neymar
VÍDEO: Neymar cobra penálti de olhos tapados na Kings League
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais