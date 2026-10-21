Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
As melhores fotos de Nuno Markl
Mafalda Mourão
Hoje às 15:44
Mais Vistos
00:01:59
Big Brother
Joana faz desabafo inesperado a Monteiro e confessa o que sente pelo concorrente
00:05:02
Big Brother
Miguel e Jéssica entram em choque e discussão ganha contornos inesperados
00:05:06
Big Brother
Miguel quebra o silêncio sobre Catarina Miranda e admite algo que poucos esperavam
00:10:42
Big Brother
Como nunca antes visto. Francisco e Sónia discutem fervorosamente e a amizade "treme"
Destaques IOL
Mauro Jesus
Cozinha em open space, paredes de vidro e uma piscina gigante: entre na casa de luxo de Mauro, o filho de Jorge Jesus
Pipoca Mais Doce
Recém-separada, A Pipoca Mais Doce leva a vida amorosa para o palco e a "farpa" que deixa ao ex já está a gerar polémica
Noivo morto
Noivo morreu meses antes de casar, com apenas 25 anos. Empresa recusa devolver pagamento do copo de água à noiva
Mauro Jesus
A família aumentou! Filho de Jorge Jesus surpreende com novidade especial
Mais Lidas
Viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, vive nova fase. E este é o homem que está a transformar a sua vida
Dois às 10
Estava no sítio errado à hora errada. Diogo saiu de casa com amigos e o impensável aconteceu: «Chamaram-nos para nos despedirmos dele»
Famosos
É a hora do adeus para Zé Lopes: "Não sei o que a vida me reserva"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido inesperado ao pai. E a "resposta" de Pedro Bianchi Prata vai comovê-lo
João Félix
É das principais tendências em 2027 e a casa de João Felix já nos leva a promoções na La Redoute
Morreu ator de sucessos da TVI, como «Inspector Max» e «Morangos com Açúcar», vítima de doença súbita
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Saude
Usa uma garrafa de água reutilizável todos os dias? Este hábito pode estar a pôr a sua saúde em risco
Nuno Markl
Nuno Markl abre as portas de casa e recorda a vida antes dos AVC com reflexão comovente: "A memória está a esfumar-se"
Pipoca Mais Doce
Recém-separada, A Pipoca Mais Doce leva a vida amorosa para o palco e a "farpa" que deixa ao ex já está a gerar polémica
Príncipe Harry
O que mudou com o regresso ao Reino Unido? Príncipe Harry quer fazer as pazes com William e Carlos III, mas há um 'entrave' que está a dificultar tudo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Empresas familiares
Só 2% das famílias mais ricas estão preparadas para vender ou passar o negócio à geração seguinte
Cristiano Ronaldo
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo ainda pode ganhar mais uma Bola de Ouro e está a "esmagar" Messi nas sondagens
Cristina Ferreira
Corpo de sonho aos 49 anos. Cristina Ferreira mostra-se mais sensual do que nunca em vestido ousado e fãs entram em delírio: "Não consigo tirar o foco dessa perna"
Transformação física
Aos 45 anos, cantora portuguesa passa por transformação física impressionante: "Com menos 28 kgs"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Spray retocador
Spray retocador disfarça as raízes brancas quando não há tempo para pintar o cabelo
Helena Coelho
Helena Coelho limpa o aparelho dos dentes com este equipamento que também serve para joias
Rute Cardoso
"Onde quer que esteja...": Após superar desafio, Rute Cardoso recebe mensagem arrepiante sobre Diogo Jota
Café e microbiota
Neurobiólogo explica o impacto do café na saúde intestinal, memória e stress
Mauro Jesus
Cozinha em open space, paredes de vidro e uma piscina gigante: entre na casa de luxo de Mauro, o filho de Jorge Jesus
Mauro Jesus
A família aumentou! Filho de Jorge Jesus surpreende com novidade especial
Kyle Kennedy
"Maldição Kennedy" volta a assombrar a família: neta de Robert F. Kennedy morre aos 42 anos
Noivo morto
Noivo morreu meses antes de casar, com apenas 25 anos. Empresa recusa devolver pagamento do copo de água à noiva
Mudança da hora
Horário de Inverno chega este fim-de-semana: vai poder dormir mais uma hora, mas há cuidados que deve ter com o sono
Funtástico
Horas após sofrer acidente de viação, cantor aparece em direto em programa da TVI: "Está aqui com dores" (Vídeo)
Qualidade do emprego
Qualidade do emprego é prioridade na União Europeia
Atriz
"Fui viver com o meu namorado. Mal sabia eu que o pai dos meus filhos era o vizinho do lado": atriz revela detalhe peculiar da relação com o noivo
ALDI
Brinquedos de madeira a metade do preço: estão no Aldi a partir de 4.99 euros
PME portuguesas
Amazon divulga quanto ganharam as pequenas e médias empresas portuguesas em exportações no seu site
Cristiano Ronaldo
"Não corria nem com bola, nem sem bola. Desiludiu-me a mim e à equipa": treinador ataca Cristiano Ronaldo
Bullying infantil
E se for o seu filho a fazer bullying? Isto é o que recomendam os psicólogos
Kit Caracol de Canela
Está aberta a época dos Cinnamon Rolls e o Lidl traz de volta o kit para fazê-los em casa em 10 minutos e por menos de 4 euros
Banho morno
Banho quente ou frio: afinal, qual deles é que faz melhor à saúde? A resposta vai surpreendê-lo
Minirrobôs magnéticos
Cientistas desenvolvem minirrobôs capazes de transportar antibióticos diretamente ao coração
Outubro Rosa
A mãe e a irmã morreram com cancro. Agora, atriz portuguesa revela momentos de aflição nunca antes expostos: "Como se fosse uma sina familiar"
Parto traumático
"Tive um parto traumático e sofri violência obstétrica": após ser mãe, radialista portuguesa denuncia momentos de horror no hospital
Paternidade aos 50
Em plena lua de mel de sonho, este famoso português anuncia que vai voltar a ser pai aos 50 anos
Go Found Me
Há um Go Found Me para "pagar a multa" de Cristiano Ronaldo? Português tem ideia insólita e acaba a ajudar quem mais precisa
Rob Jetten
Um sonho, duas mulheres e um bebé a caminho: Rob Jetten, primeiro-ministro dos Países Baixos, acaba de fazer história na política com feito inédito
Cristiano Ronaldo
Depois do castigo, a reação mais esperada: Cristiano Ronaldo quebra silêncio após decisão da FPF
José Alberto Carvalho
Situação familiar obriga José Alberto Carvalho a mudar de vida: jornalista toma decisão sobre o trabalho na TVI
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo vai falhar os jogos da Seleção em novembro? Já saiu o castigo da FPF e esta é a pena aplicada
Cabelos brancos
Champô com cor acaba com os cabelos brancos quando não se pode ir logo ao cabeleireiro
Últimas
Manifestação
Manifestantes estão novamente a montar tendas no Rossio
Sporting
Borges: «Tínhamos de ter humildade, porque a teoria não ganha»
Manchester United
Carrick critica o grupo: «A tática não importa se os jogadores não correrem»
Liga dos Campeões
Suárez chega ao grupo da frente: os melhores marcadores da Champions
Manifestantes
Homem com bandeira de Israel provoca tensão na concentração no Rossio e é retirado pela PSP
Violência doméstica
Mulher morta à facada pelo companheiro em Mafra. Suspeito detido na rua
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
«Derrota dura que servirá para aprendermos»
Sporting
Maxi: «O LASK conseguiu um bloco defensivo muito bom e mereceu ganhar»
Liga Campeões
Forbs marca e Club Brugge vence, Shakhtar perde antes de receber o Sporting
Liga Campeões
Champions: Sporting-LASK Linz, 2-3 (destaques)
Sporting
«Os golos passam para segundo plano... o que queríamos era a vitória»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Champions
Alemão: «O Sporting tem muita qualidade, mas dá muito espaço»
Real Madrid
VÍDEO: Bernardo Silva estreia-se a marcar e Real Madrid vence o Leipzig
Liga Campeões
Champions: Sporting-LASK Linz, 2-3 (crónica)
Sporting-Lask
Liga dos Campeões: Sporting, 2 - 3, LASK (fim)
Liga Campeões
Champions: Arsenal salva ponto depois da reviravolta do Bayern
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Desce
Cristiano Ronaldo: mil golos valem este calvário?
Big Brother
Cláudio Ramos junta-se à causa da habitação. E deixa um aviso que não passa despercebido
Made In
Espanha: Levante de Luís Castro vence Athletic Bilbao em acerto de calendário
Redes Sociais
Publicaste uma foto sem pensar e acabaste de contar a estranhos onde vives
História
Investiram 110 mil euros num negócio invulgar e hoje chegam a faturar 24 mil euros por mês
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
MF Mundo
Papa Leão XIV termina tratamentos após cirurgia para remover tumor
Ciclone tropical
Especialistas investigam formação inédita de ciclone tropical no Mediterrâneo. O seu habitat natural fica a cerca de 7.000 km
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV não vai precisar de mais tratamentos após cirurgia para remover cancro do pulmão
Cristina Ferreira
Tens um par de botas sexy? Depois de veres o par da H&M que até Cristina Ferreira usaria vais querer
Manchester United
Bruno Fernandes: «Devemos ser mais corajosos e arriscar na pressão»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Bélgica
PHP. Ministérios, hospitais e meios de comunicação da Bélgica desativam os seus sites devido ao risco de ciberataque
Ciberataque
EUA alertam organizações para "atualização" que corrige "vulnerabilidades críticas" no PHP que colocam em risco servidores web
Para caminhar mais e se cansar menos: os Skechers que tantas pessoas já escolheram estão a 30 euros
Jamnagar
Porque é que os EUA estão interessados na maior refinaria do mundo?
Big Brother
Filho de Maria Botelho Moniz faz pedido inesperado ao pai. E a "resposta" de Pedro Bianchi Prata vai comovê-lo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
FC Porto
Champions de andebol: FC Porto empata na Sérvia já «condenado» à Liga Europeia
Liga dos Campeões
Champions: Galatasaray vence Lille em festival de golos
Liga Campeões
Champions: Man United é goleado na visita ao Como e aumenta crise
Continente
Há novidades no Continente, incluindo uma poltrona que está 100 euros mais barata do que outra muito desejada
Ana Catarina Mendes
Ana Catarina Mendes reeleita vice-presidente do grupo dos socialistas no Parlamento Europeu
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Miguel Pinto Luz
Pinto Luz pede para ser ouvido "com urgência" no Parlamento sobre acusações de conflito de interesses
Porto
Atropelamento por táxi em passadeira no Porto faz sete feridos. Criança fica em estado grave com prognóstico reservado
Basquetebol
Basquetebol: FC Porto vence e faz história na Champions
Liga
Nacional: treinador João Henriques em negociações adiantadas
Futsal
Futsal: Portugal goleia na Roménia e está a um passo da ronda de elite
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adidas
Parecem Timberland, mas são as novas botas Adidas que prometem ser as favoritas deste outono
Café
Não serve apenas para despertar: o café pode ter efeitos inesperados na memória e na saúde mental
Champions
Sporting-LASK (ONZES): Rui Borges repete fórmula de sucesso em Lens
Abuso Sexual
Polícia Judiciária deteve padrasto por abuso sexual de enteada na Mêda
Abuso Sexual
Pais detidos na Guarda por crimes sexuais contra filha de 13 anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Atropelamento
Sete feridos após atropelamento numa passadeira no Porto. Há uma criança em estado grave
Torreense
Carlos Simões: «Que o Ferencváros não veja o Torreense como uma equipa da II Liga»
Gent
Tiago Araújo e a visita a Braga: «Destacaria o Horta, Moutinho, Victor Gómez...»
Treinadores
«A saída de dez treinadores ao fim de oito jornadas é sinal de instabilidade e merece reflexão»
Sp. Braga
Rik de Mil: «Sp. Braga? Espero um aumento da garra dos jogadores»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT