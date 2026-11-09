As melhores fotos de Olívia Ortiz
Mafalda Mourão
Há 28 min
Mais Vistos
Joana faz revelação chocante sobre o térmico com Savate: «Foi apanhado por uma das minhas melhores amigas, recebi uma foto»
00:07:01
Big Brother
Joana faz revelação chocante sobre o térmico com Savate: «Foi apanhado por uma das minhas melhores amigas, recebi uma foto»
«Foi desnecessário»: Renata e Sandrina tentam fazer Noélia recuar, mas resposta da concorrente deixa dúvida no ar sobre Joana
00:05:16
Big Brother
«Foi desnecessário»: Renata e Sandrina tentam fazer Noélia recuar, mas resposta da concorrente deixa dúvida no ar sobre Joana
Imperdível. Noélia deixa Joana sem reação ao falar sobre a sua Curva da Vida: «Vergonha alheia»
00:05:09
Big Brother
Imperdível. Noélia deixa Joana sem reação ao falar sobre a sua Curva da Vida: «Vergonha alheia»
Sentiu ou não fascínio por Catarina Miranda? Carlos Sousa quebra o silêncio e revela tudo
00:02:23
Dois às 10
Sentiu ou não fascínio por Catarina Miranda? Carlos Sousa quebra o silêncio e revela tudo
Destaques IOL
Autoridades avisam: se lhe ligarem e não falarem, faça isto imediatamente
Polígrafo
Autoridades avisam: se lhe ligarem e não falarem, faça isto imediatamente
O que passa com David Carreira e Carolina Carvalho? Novidade sobre a mansão de 5,5 milhões de euros que puseram à venda está a gerar alvoroço
David Carreira
O que passa com David Carreira e Carolina Carvalho? Novidade sobre a mansão de 5,5 milhões de euros que puseram à venda está a gerar alvoroço
Começou no YouTube em 2019 e hoje esta famosa portuguesa concretiza o maior sonho da sua vida: veja a casa que construiu para os pais
Casa dos pais
Começou no YouTube em 2019 e hoje esta famosa portuguesa concretiza o maior sonho da sua vida: veja a casa que construiu para os pais
“Podia ter estado quieta tantas vezes”: Cristina Ferreira prepara novidade fora da televisão e deixa fãs em alvoroço
Cristina Ferreira
“Podia ter estado quieta tantas vezes”: Cristina Ferreira prepara novidade fora da televisão e deixa fãs em alvoroço
Mais Lidas
"Vivia como um rei": Manuel Armando ganhava mais de 2 mil euros aos 20 anos e pagava 72 euros de renda
História
"Vivia como um rei": Manuel Armando ganhava mais de 2 mil euros aos 20 anos e pagava 72 euros de renda
Supresa! Afinal, o ex de Joana Albuquerque que todos falam é um cantor famoso. E bem conhecido do público
Big Brother
Supresa! Afinal, o ex de Joana Albuquerque que todos falam é um cantor famoso. E bem conhecido do público
Na casa eles nem imaginam! Inesperado acontece entre namorada de Francisco Monteiro e Avó de Catarina Miranda. Saiba o que se passou
Big Brother
Na casa eles nem imaginam! Inesperado acontece entre namorada de Francisco Monteiro e Avó de Catarina Miranda. Saiba o que se passou
"A Ucrânia vai acabar com um formato um pouco diferente". Trump acredita que acordo de paz entre Moscovo e Kiev está próximo
Ucrânia
"A Ucrânia vai acabar com um formato um pouco diferente". Trump acredita que acordo de paz entre Moscovo e Kiev está próximo
Depois da Bruna, vem aí Charles: nova depressão "intensa" ameaça Portugal com chuva e "risco elevadíssimo de inundações"
Meteorologia
Depois da Bruna, vem aí Charles: nova depressão "intensa" ameaça Portugal com chuva e "risco elevadíssimo de inundações"
Após rumores de separação, David Carreira partilha vídeo em companhia especial e fãs reagem: "isto quer dizer o quê?"
Dois às 10
Após rumores de separação, David Carreira partilha vídeo em companhia especial e fãs reagem: "isto quer dizer o quê?"