Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
As melhores Fotos de Rui Santos
Mafalda Mourão
Há 1h e 45min
Mais Vistos
00:01:53
Big Brother
Ruben Boa Nova é questionado e revela quem expulsava imediatamente da casa. A justificação agrada a Sónia Jesus
00:01:35
Big Brother
De lágrima no olho, Maria Botelho Moniz deixa conselho a Miguel Vicente. Saiba o que emocionou a apresentadora
00:04:13
Big Brother
Helena Isabel pica Noélia: «Quando sairmos vens comigo a uma casa de strip»
00:02:07
Big Brother
Jéssica decidiu fazer justiça pelas próprias mãos e Miguel acaba no centro da vingança: «Deixa arder»
Destaques IOL
MB Way
Famosa atriz portuguesa é vítima de burla por MB Way: "Ouves mil histórias e pensas sempre: 'a mim não me apanhavam'"
CPCJ
Cada vez mais isolada, deprimida e em risco de perder as filhas. Famosa portuguesa enfrenta queixa na CPCJ e deixa amigos em desespero: "Não atende"
Morte do pai
Estrela de fenómeno da TVI chora a morte do pai: "Carregou marcas de guerra e trouxe feridas que nunca chegaram a sarar"
Dolores Aveiro
Famosa portuguesa expõe momento privado com Dolores Aveiro e conversa reveladora sobre Cristiano Ronaldo: "A dor que está por detrás..."
Mais Lidas
Foi resgatado do mar, mas não resistiu: ator de conhecida série de sucesso morreu aos 38 anos
CPCJ
Cada vez mais isolada, deprimida e em risco de perder as filhas. Famosa portuguesa enfrenta queixa na CPCJ e deixa amigos em desespero: "Não atende"
Fim da taxa 10% IRS
Proprietários dizem que fim da taxa de 10% de IRS sobre as rendas moderadas vai causar uma "retração significativa da oferta"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cristina Ferreira
Entrámos em casa de Cristina Ferreira e na Boca do Lobo só para vermos esta mesa mística e encantadora
Tinha 16 anos e ele era 42 anos mais velho. Só a morte os separou. Hoje, a atriz voltou a casar e mudou de profissão
Big Brother
O momento que ninguém viu vem a público: João Monteiro "apanhado" a ver a entrevista de Cristina Ferreira ao irmão
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Últimas
Internacional
Bayern: Harry Kane operado com sucesso à lesão no tornozelo
Famosos
É Natal na casa de Manuel Luís Goucha: após "noitada", eis a imponente árvore... com detalhe revelado depois de muitos anos!
Música
A banda sonora de um filme dos anos 90 que ainda faz bater rápido o coração dos millennials
CHEGA
Ventura agradece à PSP após ameaça de bomba na Convenção do Chega
Primark
Vamos correr para a nova loja da Primark por estas botas que parecem de luxo
Inglaterra
Iraiola aponta o regresso de Ekitike: «O plano foi sempre janeiro e não mudou»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
História
Aos 91 anos deixou 10 milhões de euros a uma pequena vila que nem nunca visitou
Orçamento do Estado 2027
Governo fala com o Chega, Chega fala com o Governo e o PS aprova o Orçamento
António Costa
António Costa propõe corte de 10% no orçamento da UE até 2034
Bacalhau
Bacalhau está "cada vez menos acessível", mas neste supermercado está com desconto
Famosos
Sem barba, nem cabelo branco! Ao lado de companhia única, Pedro Bianchi Prata surge irreconhecível: "Juntos outra vez"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
VÍDEO: ex-Sporting provoca confusão no Al Ahli-Al Nassr e Félix tenta serenar os ânimos
Big Brother
«Cruel»: Nova cara conhecida é obrigada a interromper a gravidez já avançada. E Maria Botelho Moniz não fica indiferente
Futsal
Sporting recebido em festa após conquista histórica: «Queremos ganhar tudo outra vez»
PIB
Mais escala e produtividade podem dar 2% ao PIB
Famosos
Na Madeira e com companhia especial, Carlos Costa vive momento único!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Exclusivo «Coração de Mãe»: Mistério revelado! O que une Frederico e Hélder vai surpreender
Fórmula 1
Fórmula 1: Verstappen conquista «pole position» após penalização de Antonelli
Famosos
Carlos Costa anuncia novidade surpreendente... e não tem a ver com música!
Taca de Portugal
De olho nos «oitavos» e na Champions: os onzes prováveis do Sporting-União da Serra
Tristan Buckmaster
Matemático anuncia resolução de problema célebre com ajuda da IA
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
O Melhor Quiz de Política
O Melhor Quiz De Política | Já fez a sua programação da RTP vintage?
Big Brother
Fim do silêncio: Namorada de Maycon enviou mensagem a Renata Reis na altura da tragédia. O conteúdo é agora revelado
Big Brother
O momento que ninguém viu vem a público: João Monteiro "apanhado" a ver a entrevista de Cristina Ferreira ao irmão
Famosos
Após ser mãe pela primeira vez, Raquel Tillo surge ao lado da companheira... e meias inusitadas chamam a atenção!
Direito internacional humanitário
ONU avança em processo de regulamentação destinada a "robôs assassinos"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ameaça de bomba
PSP identifica autor da ameaça de bomba que interrompeu convenção do Chega. Suspeito foi constituído arguido
MB Way
Famosa atriz portuguesa é vítima de burla por MB Way: "Ouves mil histórias e pensas sempre: 'a mim não me apanhavam'"
Famosos
Carlos Costa em transição de género: "Sim, houve ecografia escrotal. Foi constrangedor"
Morte do pai
Estrela de fenómeno da TVI chora a morte do pai: "Carregou marcas de guerra e trouxe feridas que nunca chegaram a sarar"
Cachorro
“Que horror”: o lançamento mais polémico (e barato) da Ikea está a dividir opiniões
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Viúva de Pedro Lima mostra as três filhas e a mais nova surpreende pelo crescimento: «Está a cópia de...»
Famosos
"Visita especial": já viu com quem estão Francisco Monteiro... e a namorada?
Ameaça de bomba
Ameaça de bomba cancela primeiro dia da convenção do Chega. Autarca diz já conhecer origem do telefonema com o alerta
Dolores Aveiro
Famosa portuguesa expõe momento privado com Dolores Aveiro e conversa reveladora sobre Cristiano Ronaldo: "A dor que está por detrás..."
Passos Coelho
Passos Coelho diz que não aceitaria que fosse o Parlamento a governar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Subsídio de Natal dezembro
Quem recebe subsídio de Natal em dezembro não terá desconto de 50% no IRS. Saiba que perde e o que ainda pode recuperar
Apreensões de armas
Apreensões de armas pela GNR sobem 49,6% no 1.º semestre
Hoje vai ser notícia
Hoje vai ser notícia
Rosalina Ribeiro
A cúmplice que nunca saiu da sombra de Duarte Lima
Famosos
João Monteiro "apanhado" a assistir à entrevista de Cristina Ferreira... a Francisco Monteiro: veja como reagiu!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Subsídio de refeição
Subsídio de refeição vai aumentar em 2027: saiba quanto pode receber e o que muda no IRS
Vela
Esquece a Zara Home: conjunto vela e ambientador do Lidl pode ter o melhor aroma a menos de 5 euros
CPCJ
Cada vez mais isolada, deprimida e em risco de perder as filhas. Famosa portuguesa enfrenta queixa na CPCJ e deixa amigos em desespero: "Não atende"
FBI
FBI volta a ser alvo de ciberataque, desta vez à sua base de dados criminal
Ameaça
Policia já identificou o autor da falsa ameaça de atentado à bomba no congresso do Chega
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Maria Cerqueira Gomes surge muito diferente: "Emagreci, desgastei os dentes todos, acne, o cabelo caiu"
Contrapoder
PODCAST | Contrapoder
História
Deixaram de ser professores na cidade para viver num alojamento local: "Não temos o objetivo de enriquecer"
Famosos
Em imagens inéditas, Cristina Ferreira surge com João Monteiro... e fãs reparam: "A última foto diz tudo"
Exclusivo «A Madrasta»: Um incêndio destrói o atelier de Diana, mas um testamento muda-lhe os planos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais