Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
As melhores fotos de Sandra Felgueiras
Mafalda Mourão
Hoje às 10:07
Mais Vistos
Destaques IOL
IPTV ilegal
Usa IPTV ilegal? Saiba que uma box infetada pode pôr em risco os computadores e telemóveis que tem em casa
Sandra Felgueiras
Decote vertiginoso e cheia de transparências: Sandra Felgueiras troca o estúdio pela passerelle e deixa todos de queixo caído (Fotos)
Sporting
Oito anos depois, ele voltou a salvar o Sporting: Quem é Tiago Fernandes, o filho de uma lenda dos leões que "segurou" a equipa em noite de Champions
Cristiano Ronaldo Júnior
O legado está cumprido: Cristiano Ronaldo Júnior convocado para a Seleção Nacional
Mais Lidas
Sismo
Proteção Civil alerta para importância de portugueses estarem preparados para um sismo
Cristiano Ronaldo Júnior
O legado está cumprido: Cristiano Ronaldo Júnior convocado para a Seleção Nacional
Famosos
Guarda-redes envolvido em lance que matou futebolista toma atitude drástica!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
David Carreira já reagiu aos rumores de separação. Agora, nova notícia sobre Carolina Carvalho está a dar que falar
Menino de quatro anos encontrado sem vida num armário, debaixo de um monte de roupa
Eletricidade
Vai faltar eletricidade em vários concelhos do país até sexta-feira. Veja se a sua zona está na lista
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Pipocas no hambúrguer
Pipocas dentro de um hambúrguer? Famosa cadeia de fast food lança combinação insólita e os portugueses já podem provar
Real Madrid
Em bebé vestia a camisola do Real Madrid, mas foi no ténis que fez história. Agora, Rafael Nadal prepara-se para assumir papel de peso no 'tubarão' espanhol
Emigração jovem
Mais de 51% dos jovens já ponderaram emigrar e os salários são a principal motivação
Desemprego Portugal
Desemprego sobe em Portugal: há quase 317 mil pessoas sem trabalho e um outro dado que preocupa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Katia Aveiro
No meio dos rumores sobre a família, Katia Aveiro "refugia-se" em lugar muito especial em Portugal (Fotos)
Jesús de Miguel
Após morte de futebolista em Espanha, guarda-redes que protagonizou o choque trágico arrisca castigo pesado
Carolina Pinto
"Quero dar-te as minhas moedas": Carolina Pinto acaba quase em lágrimas em conversa comovente com a filha de três anos (Vídeo)
Sandra Felgueiras
Decote vertiginoso e cheia de transparências: Sandra Felgueiras troca o estúdio pela passerelle e deixa todos de queixo caído (Fotos)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
Oito anos depois, ele voltou a salvar o Sporting: Quem é Tiago Fernandes, o filho de uma lenda dos leões que "segurou" a equipa em noite de Champions
Estendal extensível
Este estendal retrátil dá-lhe 13 metros para secar roupa e quase não ocupa espaço em casa. E a melhor parte é o preço
Cristiano Ronaldo Júnior
O legado está cumprido: Cristiano Ronaldo Júnior convocado para a Seleção Nacional
Colagénio
O colagénio está na moda, mas faz mesmo desaparecer as rugas ou está a gastar dinheiro numa falsa promessa?
Salvador Ferreira
Aos 16 anos, um salto mudou-lhe a vida: jovem ginasta português fica tetraplégico e família lança apelo arrepiante
IPTV ilegal
IPTV ilegal é como abrir a porta de casa a um desconhecido. Os riscos são reais e até pode comprometer contas bancárias
Operação TAP
Tinha apenas 16 anos e desviou um avião da TAP: o caso real que vai chegar à Netflix
Kit de emergência
Tem água, comida e medicamentos em casa para três dias? UE recomenda kit de emergência a todos os europeus
Doença
"Também gosto de viver": rosto da televisão portuguesa sofre com doença crónica e faz desabafo comovente
Vagas de Natal 2026
Está à procura de emprego? Há mais de 1.500 vagas disponíveis para o Natal
Horário de inverno
Horário de inverno: como reduzir o cansaço e as alterações na rotina de trabalho
Crise da habitação
"Não consigo comprar uma casa": Cantora portuguesa anuncia decisão drástica na carreira
Cartão refeição
O cartão refeição já não chega? 85% dos trabalhadores portugueses estão a deixar de comer fora de casa
IPTV ilegal
Usa IPTV ilegal? Saiba que uma box infetada pode pôr em risco os computadores e telemóveis que tem em casa
Genética
"A genética não mente": Famoso português tira do baú foto antiga da mãe e as parecenças entre ambos impressionam
Cortinados térmicos
Cortinados que servem o ano inteiro: seguram o calor no inverno, refrescam no verão e escurecem o quarto
Cristina Ferreira
Quer chegar aos 50 em forma? Cristina Ferreira revela os sete hábitos que "fazem a diferença"
Bruna Gomes
Bruna Gomes mostra cantinho especial da casa com Bernardo Sousa e fãs já pedem convite: "Quero ir aí ver o pôr do sol" (Vídeo)
Cobertura para estendal
«Mesmo tendo máquina de secar, gosto mais desta cobertura». Esta cobertura para estendal veio salvar o inverno
Custo de vida
Número é esmagador: 85% dos portugueses deixaram de poder comer fora como antes
Ciberataque supermercados
Ciberataque atinge sete supermercados em Portugal. Frigoríficos foram afetados e três lojas perderam produtos
Vírus do Nilo Ocidental
Há um vírus que pode estar a passar despercebido em Portugal e a provocar várias infeções: saiba quais são os sintomas
Exercício físico prescrito
O exercício físico é o novo "medicamento" para proteger o cérebro. E pode passar a ser prescrito por médicos
Bebidas energéticas
Os números são preocupantes: bebidas energéticas associadas a paragens cardíacas e enfartes em jovens
Palavra do Ano
De "habitação" a "farmar": já pode votar na Palavra do Ano 2026. Conheça as dez candidatas
Cristiano Ronaldo
Última Hora: Futuro de Cristiano Ronaldo na Seleção já tem data marcada
Crise habitacional
Aos 37 anos, atriz portuguesa consegue finalmente uma casa, mas crise na habitação obriga-a a tomar decisão dolorosa: "Não era isto que imaginava"
Separação
São um dos casais mais idolatrados do País, mas a relação pode ter chegado ao fim. Agora, há um detalhe que dá força aos rumores da separação
Últimas
Famosos
Antes da morte de Jesús de Miguel, mulher do futebolista sofreu grande susto... em pleno estádio!
Pipocas no hambúrguer
Pipocas dentro de um hambúrguer? Famosa cadeia de fast food lança combinação insólita e os portugueses já podem provar
Clustie
A Clustie está na moda!
PSP
Maior sindicato da PSP acusa Governo de "instrumentalizar ação policial"
Carro elétrico chinês
Vende-se um por minuto e já chegou a Portugal: o novo carro elétrico chinês custa menos de 18 mil euros
Nuno Melo
Portugal e Alemanha assinam declaração para reforçar cooperação na Defesa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
XPENG
Já imaginou chamar um táxi sem condutor? A XPENG acaba de dar um passo importante e quer levar os Robotáxis para a Europa
O que vai acontecer em breve na novela A Madrasta? João Maria vai envolver-se com quem menos se espera
Rafael Nadal
Do ténis à direção do Real Madrid: Nadal pode assumir novo cargo
Ministério Público
Acampadas pela habitação: Ministério Público admite arquivar processos por desobediência
Benfica
Youth League: Benfica atropela Pafos e segue para a terceira eliminatória
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Há 10 anos, Diogo Semedo quase venceu um reality show da TVI. Agora conseguiu e está a surpreender com o que fez aos 10 mil euros
Real Madrid
Em bebé vestia a camisola do Real Madrid, mas foi no ténis que fez história. Agora, Rafael Nadal prepara-se para assumir papel de peso no 'tubarão' espanhol
Educação
Governo prevê arrecadar 101 milhões de euros com alienação de património da Educação
Youth League
Youth League: FC Porto volta a vencer por 3-1 e sobe até ao sétimo lugar
Quin Schrock
Caminhada na Madeira termina em queda de 60 metros de altura para influencer norte-americano
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Kaja Kallas
Kaja Kallas inicia visita de três dias a Portugal
Emigração jovem
Mais de 51% dos jovens já ponderaram emigrar e os salários são a principal motivação
Tinto Brass
Morreu Tinto Brass, o mestre do cinema erótico italiano
Internacional
Barcelona: Rodri falha jogo com o Atlético Madrid por lesão
Depressão Bruna
Portugal prepara-se para a chegada da depressão Bruna: chuva regressa na sexta-feira
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
Paulo Fonseca já está em Alcochete e orienta o primeiro treino esta tarde
Ministério Público
Ministério Público considera montagem de tendas no Rossio "criminalmente irrelevante"e admite arquivar processo por desobediência
Miguel Pinto Luz
"Terão resposta, com certeza": Miguel Pinto Luz garante resposta a manifestantes pela habitação e propõe conversa sem "mediatismos"
Internacional
Diretor desportivo do Lyon: «Paulo Fonseca queria ir para o clube do coração»
Famosos
Quem é Jesús Owono, o guarda-redes envolvido no lance que matou o futebolista Jesús de Miguel?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tinto Brass
Morreu Tinto Brass, grande mestre do cinema erótico
Big Brother
Com a Torre Eiffel atrás, Bruna Gomes diz o inesperado a Bernardo Sousa e fãs ficam em êxtase: «Digno de filme»
Rachel Apa
Corria para homenagear o avô: jovem de 24 anos morre na Maratona de Nova Iorque
Real Madrid
Real Madrid: Rafa Nadal vai integrar a direção de Florentino Pérez
Big Brother
A milhares de quilómetros de distância da filha, cara conhecida da TVI emociona com novidade: «É isto que qualquer mãe deseja»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Protestos
Sindicato da PSP acusa Executivo de instrumentalizar a polícia e atira: "Exigimos que governe"
Spray impermeabilizante
Investiste nuns bons ténis, agora não deixes que a chuva os estrague
Famosos
Patrícia Candoso revela planos para a lua de mel, mas há um pormenor por decidir
Desemprego Portugal
Desemprego sobe em Portugal: há quase 317 mil pessoas sem trabalho e um outro dado que preocupa
Tasca
Nem Manuel Luís Goucha resistiu ao "melhor tasco de Coimbra", onde se serve "comida com alma e vinho com más intenções"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ele tem 82 anos e ela 57. Logo no primeiro encontro, este famoso ator disse-lhe: "Vou ser o pai dos teus filhos"
Brasil
Após fugir para os EUA e rejeitar o resultado das eleições no Brasil, Flávio Bolsonaro vota para aprovar proposta de Lula no Senado
Dois às 10
Esqueça os sacos de água quente: este mini-aquecedor de cama aquece durante horas após dois minutos de carregamento
Famosos
Que diferença! Bruna Gomes abre as portas de casa... e mostra a incrível transformação do terraço!
Dois às 10
Cristina Ferreira rendida a famosa da televisão portuguesa: «Uma figura como ela não há repetição neste País»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Xadrez feminino
Como as mulheres estão a conquistar o xadrez em Portugal
PJ
Polémica do atrelado apreendido volta a abalar a PJ. Diretor financeiro está de saída
Famosos
A 7700 quilómetros de distância, Zé Lopes fala sobre pessoa especial: "A cada dia que passa, a saudade aumenta"
Famosos
"É isto que qualquer mãe e pai desejam": Iva Domingues partilha importante novidade... que envolve a filha!
Eleições intercalares
Democratas conseguem vitória histórica nos EUA. Mas o que garante a maioria no Congresso?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Kit de Emergência
"Primeiras horas podem fazer toda a diferença": Comissão Europeia quer que tenhas este kit de sobrevivência em casa
Big Brother
Descobrimos a dona do coração de Hugo Pereira. Quase nua, deixa fãs loucos: «Não és real, és de outro mundo»
Estados unidos
Aqueles que ajudaram Trump a vencer as presidenciais foram agora fundamentais na derrota do presidente
Carlos Moedas
Carlos Moedas suspende reunião da Câmara de Lisboa após discussão sobre custo da limpeza do Rossio
Eleições intercalares
Resultado demasiado expressivo para ser manipulado? Como a ofensiva de Trump contra a fraude eleitoral esbarrou numa onda azul
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais