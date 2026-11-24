Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
As melhores fotos do filho de Ricardo Quaresma
Mafalda Mourão
Há 59 min
Mais Vistos
00:03:56
Dois às 10
Desaparece e é encontrado morto numa universidade: o mistério que está a intrigar Portugal
00:02:11
Big Brother
Mudança de planos. Catarina Miranda toma uma decisão que altera tudo
00:00:28
Big Brother
Momento de ternura. Maria Botelho Moniz surpreende Jéssica com gesto especial
00:01:07
Big Brother
Maria Botelho Moniz deixa palavras a Catarina Miranda: «Peço-lhe desculpa por isso»
Destaques IOL
Contrato de formação
Filho de astro do futebol português assina pelo Sporting. E há um 'recado' para Cristiano Ronaldo que não passou despercebido
Manuel Luís Goucha
Manuel Luís Goucha desfaz-se em lágrimas e pede para parar programa em direto. O motivo é arrepiante (Vídeo)
Bacalhau à Brás
O bacalhau à Brás de Cristiano Ronaldo é perfeito para o Natal: aprenda a fazer a receita da família Aveiro
Programa Regressar
Mudam as regras para emigrantes portugueses que regressem a Portugal
Mais Lidas
Val de Poldros
Só Fernando vive na aldeia esquecida do Alto Minho, mas nós não nos esquecemos da sua história
Big Brother
Tragédia no mundo dos realities: Conhecida ex-concorrente morre aos 35 anos. E ninguém quer acreditar
Adriano Silva Martins interrompe programa com notícia de última hora: «Foi internada de urgência, está nos Cuidados Intensivos»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Tudo corria normalmente no Jornal Nacional até que um imprevisto aconteceu. Jornalista da TVI recebe ajuda da produção
Apaixonaram-se numa novela da TVI, separaram-se, mas o amor falou mais alto. Hoje, estão juntos há mais de 20 anos: «Se o amor existe, resiste»
«Ia casar-me com ele, nós íamos ter filhos...»: o primeiro amor de Sandra Felgueiras durou quase sete anos e acabou de forma inesperada
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Últimas
Famosos
Manuel Luís Goucha sem papas na língua: "Não entendo esta obsessão"
Jessica Athayde
Segunda gravidez? Jessica Athayde abre o jogo sobre o lado mais íntimo da relação com Diogo Amaral
Incêndio
Doze pessoas ficam sem casa após incêndio em Castelo Branco. Oito dos desalojados são menores
IPMA
Ondas até 4,5 metros colocam seis distritos sob aviso amarelo
Greve CP
Greve na CP: mais de metade dos comboios suprimidos até às 7:00
Dois às 10
Cristina Ferreira prepara-se para fazer algo que espera há cinco anos: «Finalmente, vou conseguir»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benfica
Kaminski recorda passado na ginástica e a mãe: "Não viveu o suficiente..."
Termo SilverCrest
O novo termo para café do Lidl "faz sombra" às marcas virais e custa menos de 10 euros
Greve nacional
Saúde, educação e comércio em greve contra o Orçamento do Estado para 2027: saiba o que pode parar esta terça-feira
Made In
Gustavo Varela: "Não consigo acreditar no que estou a fazer"
Jorge Jesus
Fomos espreitar a árvore de Natal em casa de Jorge Jesus e acabámos no Continente
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Superlua do Castor
Prepare-se para olhar para o céu: vem aí uma Superlua e este é o dia e a hora para a observar em Portugal
Famosos
João Ricardo nomeia as duas concorrentes que "estão a aproveitar muito bem" o "Big Brother"
Abel Losada
Abel Losada: 'O PP seguiu um processo fortíssimo de radicalização à direita'
Contrato de formação
Filho de astro do futebol português assina pelo Sporting. E há um 'recado' para Cristiano Ronaldo que não passou despercebido
Feminino
Benfica: Nycole Raysla assistida no Hospital de Braga com corte na face
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Universidade de Coimbra
Ex-estudante que aterrorizou colegas com caçadeira ameaça agora "aniquilar" professor da Universidade de Coimbra
Reformas
Reforma global do IRC custaria menos do que a descida isolada do imposto para 17%
Agenda
Hoje vai ser notícia
Emirados Árabes Unidos
Colisão entre autocarro e camião nos Emirados Árabes Unidos provoca pelo menos 11 mortos
Big Brother
Reconhece este menino? Foi um dos galãs dos realities em Portugal. Hoje completa 40 anos e assinala a data com fotos nunca antes vistas da infância
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Foram para muitos a “dupla de milhões” dos reality shows. Hoje não se podem ver e estão em ‘guerra aberta’
Campus da Justiça
Governo mantém em segredo relatório sobre Campus da Justiça do Porto. Projeto arrasta-se há 17 anos
Nvidia
Por dentro da campanha de pressão de Trump que devolveu Jensen Huang à liderança da Nvidia
Rita Pereira deslumbra nos International Emmy Awards com vestido de sonho: «Todo ele bordado à mão»
Novos casos VIH
Portugal registou 961 novos casos de infeção por VIH em 2025
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Orçamento do Estado
IVA zero regressa, senhorios perdem desconto e propinas ficam congeladas. Como o Orçamento que é votado hoje vai mexer na carteira dos portugueses
Indonésia
Indonésia acusa antigo chefe da Polícia Nacional e mais cinco pessoas de traição por alegadas escutas ao presidente do país
China
China leva pela primeira vez um astronauta estrangeiro à sua estação espacial, numa missão conjunta com o Paquistão
BYD
Fabricante chinesa BYD vai recorrer de proibição de venda de SUV na União Europeia. Em causa o Ti7, uma alegada cópia do Land Rover Defender
Carro-bomba
Carro-bomba explode junto a um edifício governamental colombiano e provoca pelo menos 12 feridos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Jensen Huang
Bolsas asiáticas disparam após regresso de Jensen Huang à liderança da Nvidia
Maisfutebol
MAISFUTEBOL NO WHATSAPP: tudo o que é essencial está aqui
Google
Está cansado que o Google lhe mostre notícias de fonte duvidosa? Nós temos a solução
Benfica
"O Monza só aceita negociar o Varela a partir dos 25 ou 30 milhões"
Itália
Svilar recorda episódio marcante no Benfica: "Foi um pesadelo..."
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Jogos Eletrónicos
IMPRESSIONANTE: ganês torna-se viral a recriar na perfeição o GTA VI (VÍDEO)
Psp
Vários suplementos da GNR e da PSP vão ser aumentados em 2027
Bolsonaro
Jair Bolsonaro diagnosticado com pneumonia depois de ser internado devido a obstrução intestinal
Mário Centeno
O "acaso de dois erros" do Governo que levou ao equilíbrio: Mário Centeno apresenta-nos o "saco-azul" de 2026
O Trigo do Joio
PODCAST | O Trigo do Joio com Mário Centeno
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Incrível
VÍDEO: Istambul em alvoroço à procura de uma leoa que terá fugido de um cativeiro
Itália
Milan aplaude Gonçalo Ramos: começou e acabou jogada do golo (VÍDEO)
Big Brother
Depois de muitas mudanças, este é o novo leque de nomeados do Big Brother All Stars
Famosos
Reviravolta no "Big Brother": soberano corrige decisão... e novo leque de nomeados é formado!
André Ventura
"Está na hora de deixarmos de ter medidas sempre para os coitadinhos habituais". Chega vai mesmo votar contra o Orçamento
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Vânia Sá choca todos ao surgir com os pais em roupa interior: «Malucos (…) inacreditáveis»
Espanha
VÍDEO: duelo entre Luís Castro e Anselmi termina com empate
Premier League
Inglaterra: Fábio Carvalho marca na goleada do Brentford sobre o Everton
Big Brother
Reviravolta: Big Brother faz correção no poder de Catarina Miranda e tudo muda. Os detalhes aqui
Irão
Cantora iraniana castigada com 74 chicotadas por atuar sem hijab
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais