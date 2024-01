As melhores raças de cães para quem tem bebés

Há 1h e 27min

Introduzir um novo cão em casa pode ser uma verdadeira aventura, ainda para mais quando existe algum bebé na residência. Com diferentes personalidades, tamanhos e tipos de pêlo, existem algumas raças caninas que se adequam melhor à companhia de crianças pequenas. O blog Family Minded decidiu elaborar uma lista com as raças de cães que melhor se adaptam aos bebés.



Clique na galeria e fique a conhecer estas raças.