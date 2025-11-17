Facebook Instagram

Aspirador portátil sem fios da Rowenta passou de 162€ para 90€ e está a fazer sucesso na Amazon

Hoje às 13:00

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador sem fios da Rowenta está com um desconto de 44%, tendo passado de 162€ para apenas 90€. Este modelo 3 em 1 pode ser usado como aspirador vertical, portátil ou para limpar o interior do carro, e conta com tecnologia ciclónica, motor de 100W e modo turbo. A bateria de lítio garante autonomia até 45 minutos e o design leve facilita a limpeza de todos os cantos da casa. Com quase 6.900 avaliações na Amazon e uma média de 4,2 estrelas, os compradores elogiam a sua leveza, manobrabilidade e eficácia a remover pelos de animais. O modelo teve mais de 1000 compras só no mês passado.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Vistos
00:12:52
Secret Story
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»
tvi
00:01:41
Secret Story
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto
tvi
00:05:40
Secret Story
Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto
tvi
00:07:35
Dois às 10
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Futebol
Ao telemóvel e deitado no treino: imagens expõem treinador do Marinhense
maisfutebol
Seleção
Confirmado: Portugal vai reinaugurar um dos estádios míticos do futebol
maisfutebol
Big Brother
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"
tvi
Famosos
Revelada novidade sobre Marta Cardoso: "Sim e será hoje"
selfie
Dois às 10
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
tvi
Presidenciais 2026
Sondagem: Mendes e Gouveia e Melo à frente em empate técnico. Seguro próximo de Ventura. Cotrim entra nos "grandes"
cnn