Aspirador portátil sem fios da Rowenta passou de 162€ para 90€ e está a fazer sucesso na Amazon

O aspirador sem fios da Rowenta está com um desconto de 44%, tendo passado de 162€ para apenas 90€. Este modelo 3 em 1 pode ser usado como aspirador vertical, portátil ou para limpar o interior do carro, e conta com tecnologia ciclónica, motor de 100W e modo turbo. A bateria de lítio garante autonomia até 45 minutos e o design leve facilita a limpeza de todos os cantos da casa. Com quase 6.900 avaliações na Amazon e uma média de 4,2 estrelas, os compradores elogiam a sua leveza, manobrabilidade e eficácia a remover pelos de animais. O modelo teve mais de 1000 compras só no mês passado.

