Facebook Instagram

Auchan - Desumidificadores

Há 3h e 42min
Mais Vistos
00:04:52
1ª Companhia
Nervos: Soraia Sousa entra em pânico ao fazer exercício
tvi
00:06:46
1ª Companhia
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
tvi
00:00:53
1ª Companhia
Representação no ponto! Filipe Delgado volta a simular a sua morte: e o momento é de ir às lágrimas
tvi
00:02:55
1ª Companhia
Hilariante! Noélia tenta desengasgar Rui Freitas e Comandante deixa todos a rir: «Acabou de falecer»
tvi
Destaques IOL
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente