Autonomia de 48 horas e resistência ao suor: os fones que estão a fazer furor na Amazon

Estes auriculares proporcionam uma experiência sonora envolvente, ideal para quem procura qualidade em qualquer lugar. Equipados com Bluetooth atualizado, oferecem uma ligação rápida e sem complicações, garantindo praticidade tanto em chamadas como na reprodução de música.

Resistentes à chuva e ao suor, são ideais para atividades físicas e para o dia-a-dia, com um design leve que garante conforto ao longo do uso. Com uma autonomia que pode atingir até 48 horas e carregamento rápido via USB-C, estes auriculares são uma solução prática para quem não quer perder tempo.