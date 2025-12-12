Facebook
Bacalhau
Há 3h e 30min
Secret Story
Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo
Secret Story
«Eu preciso tanto de ti»: Pedro e Marisa trocam beijinhos e juras de amor
Secret Story
Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela
Secret Story
Leandro lança teoria hilariante para o segredo de Marisa
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Decoração Natal
Descobrimos na Hôma as peças que nos fazem lembrar a coleção de Christian Lacroix da Vista Alegre
Receitas de Natal
Receitas de Natal portuguesas que são muito mais fáceis de fazer do que imagina
Dicas
Todos perguntam como é que o nosso carro, sofá e roupa cheiram tão bem. Resposta está no supermercado e custa 2 euros
Dois às 10
Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»
tvi
Miguel Sousa Tavares
"Os professores, que adoram fazer greves antes do fim de semana, continuam amanhã para terem quatro dias de fim de semana": Sousa Tavares e a greve geral
cnn
Guerra
"Nem perceberam o que estava a acontecer": cerca de 200 soldados russos cercados por forças ucranianas no interior de Kupiansk
cnn
Greve Geral
Diz o Governo: "A reforma laboral não se aplica ao setor público e aos trabalhadores públicos". É mesmo assim?
cnn
Festa é Festa
Morreu o filho do ator Júlio César
tvi
Ucrânia
A Ucrânia partiu para o ataque total na guerra energética contra a Rússia. Até onde pode aumentar a pressão?
cnn