Banco de bambu da Sklum

Hoje às 16:24
Mais Vistos
00:01:55
Secret Story
Pedro Jorge roído de ciúmes de Marisa: «Ai de ti que fujas de mim»
tvi
00:05:01
Secret Story
Marisa faz cena de ciúmes a Pedro Jorge à frente de todos: «Lembras-te dela e não te lembras de mim»
tvi
00:05:08
Secret Story
Beijos na boca de Pedro Jorge? Marisa e o marido falam de limites: «Passo-me eu e passas-te tu»
tvi
00:05:08
Secret Story
«Só me apetece dar-te uma nalgada...»: Pedro Jorge faz provocação picante à mulher Marisa
tvi
Destaques IOL
Dicas
Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer
Horário
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Alimentação
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Mais Lidas
Francisco Pinto Balsemão
"A política obrigou-me a ver as pessoas e os traidores de outra maneira": Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)
cnn
Francisco Pinto Balsemão
Vagos
"Estamos em choque": morreu Susana Gravato, vereadora da Câmara de Vagos - caso foi entregue à PJ
cnn
Internacional
Champions: escândalo em Eindhoven e Fábio Silva marca na vitória do Dortmund
maisfutebol
Sporting
Suárez e o momento do Sporting: «Há fases melhores e piores durante a época...»
maisfutebol
Dylan
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior