Barranco do Demo: ponto de visita obrigatória em Portugal

Hoje às 13:09

Os vídeos já começaram a aparecer pelos feeds de Instagram. E é muito merecido que este paraíso português se torne viral nas redes sociais. É de cortar a respiração e é de visita obrigatória. Fica num Algarve menos conhecido, aquele que se faz de verde e de serra a perder de vista. A região afirma-se cada vez mais para lá das praias e esta é uma das grandes novidades.

Trata-se do Passadiço do Barranco do Demo, em Alferce, na serra de Monchique, inaugurado oficialmente em outubro do ano passado. Cofinanciado pelos Fundos Europeus, o Passadiço do Barranco do Demo está integrado no projeto de Valorização e Musealização do Castelo de Alferce.

Este ponto turístico é composto por uns impressionantes mil metros de passadiço de madeira, com descidas e subidas que acompanham a ondulação da paisagem sublime. Conta também com uma ponte suspensa de 50 metros.

De acordo com o site da autarquia de Monchique, pode começar o passeio por qualquer um dos lados do passadiço e, quando chegar ao final, regressar ao ponto de partida.

Tem a opção de ir de carro por qualquer um dos lados do passadiço, mas pode também ir a pé. Se quiser apenas conhecer o passadiço, então ir de carro pode ser uma boa opção.