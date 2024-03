Benefícios do chá de camomila

Há 39 min

Para quem é apreciador de chás e infusões, é sempre agradável beber esta bebida quente depois de uma refeição, ao longo do dia ou até antes de ir para a cama. Muitas das infusões ajudam à digestão e acalmam o estômago e até a mente. Mas há uma em particular que é a aliada perfeita para quem quer perder gordura abdominal e ter o tão desejado ventre liso.

Se têm infusões em casa, quase de certeza que esta não está em falta e parece que está na hora de lhe dar mais protagonismo na hora de beber algo quente. Falamos da infusão de camomila que sempre foi conhecida por ser calmante e que parece que também é ótima para o organismo.

Vários estudos parecem mostrar que a camomila tem vários benefícios para o corpo, explica o website Saber Vivir TV. Uma das menos conhecidas é que a camomila ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue sob controlo após as refeições, mostrou um estudo da Universidade de Tabriz, no Irão.

Um grupo de voluntários passou a beber uma chávena de chá de camomila após cada refeição, num total de três por dia. Ao fim de dois meses, o nível de glicose (açúcar) antes de comer baixou 11%, a insulina reduziu em 32% e os níveis de colesterol no sangue também sofreram melhorias.

O que acontece, explicou a nutricionista Jessie Inchauspé ao Saber Vivir TV, é que a camomila reduz a velocidade a que o nosso organismo converte os hidratos de carbono em açúcar.

Mas uma das grandes vantagens de beber chá de camomila é o impacto positivo que ela pode ter na barriga, tornando-a mais lisa.

Parece que a camomila ajuda também a prevenir o excesso de peso e a manter a barriga lisa, diz um estudo de 2019. Isto acontece graças a um dos princípios ativos, o bisabolol, que ajuda a eliminar o inchaço.

Além disso, a infusão de camomila não tem calorias, mas dá uma sensação de saciedade, ajudando a controlar a fome ao longo do dia.

Se ainda não ficou convencido, a camomila tem ainda mais benefícios, como ajudar a aliviar problemas de estômago e de digestão, promove o descanso, alivia dores menstruais e protege as células graças às propriedades antioxidantes. É também um aliando antienvelhecimento.