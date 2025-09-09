Facebook
00:02:05
Big Brother
Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato
tvi
00:03:32
Big Brother
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
tvi
00:02:48
Big Brother
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial
tvi
00:01:08
Big Brother
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»
tvi
Destaques IOL
Higiene
Ainda usa corta-unhas nos pés? Podólogo deixa aviso e explica como deve cortar as unhas
Tragédia
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa
Saúde
Psiquiatra explica o que nos pode acontecer se dormirmos menos de 7 horas por noite
Amor
Não se casam e cada um tem a sua casa: estes são os casais mais felizes, garante terapeuta espanhol
Mais Lidas
Boavista
Tragédia no Boavista: criança de sete anos morre após colapsar no treino
maisfutebol
Mundial 2026
Mundial 2026: Hungria-Portugal, 2-3 (crónica)
maisfutebol
Mundial 2026
Atenção, Benfica: Dedic sai lesionado da derrota da Bósnia
maisfutebol
Elevador da Glória
Elevador da Glória descarrilou em 2018 mas 'ninguém' soube de nada. Carris aproveitou para antecipar manutenção geral
cnn
Birkenstock
Arruma as sandálias Birkenstock. Estes sapatos de outono vão sair à rua
versa
Portugal
Sub-21: Escócia-Portugal, 0-2 (crónica)
maisfutebol