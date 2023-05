Biquínis portugueses cada vez mais giros! Bruna Gomes prova isso mesmo

Hoje às 10:20

São muitas as marcas portuguesas de ‘swimwear’ com coleções de biquínis e fatos de banho que adoramos! Desengane-se quem acha que a produção nacional não é acessível a todas as carteiras, porque os preços são muitos e as promoções são mesmo para aproveitar.

A influencer e ex-concorrente do Big Brother Bruna Gomes, por exemplo, dá a cara (e o incrível corpo) pela coleção da marca portuguesa Kokonut Pink, que conta também com uma loja exclusiva com peças feitas por medida.

Percorra a galeria acima para ver as peças mais apetecíveis de algumas das nossas marcas.