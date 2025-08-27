Facebook Instagram

Bissell SpotClean Proheat

Hoje às 11:33

00:03:07
Big Brother
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
tvi
00:06:52
Big Brother
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
tvi
00:06:26
Big Brother
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»
tvi
00:06:42
Big Brother
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»
tvi
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mercado
Jota Silva: os detalhes da mais recente oferta de empréstimo do Sporting
maisfutebol
Mercado
FC Porto: Taylor é opção apenas se Rodrigo Mora sair... e pelo «valor justo»
maisfutebol
Big Brother
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»
tvi
Hospitais
Uma mulher grávida entra nas urgências de um hospital privado, tem um sangramento abundante - mas vai esperar duas horas. No final fará uma pergunta sensível
cnn
Famosos
Após vídeo sobre Jéssica Vieira, Diogo Alexandre faz esclarecimento: "O perdão é a forma mais fácil"
selfie
Dois às 10
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
tvi