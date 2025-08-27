Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Bissell SpotClean Proheat
Hoje às 11:33
COMPRE AQUI
Mais Vistos
00:03:07
Big Brother
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
tvi
00:06:52
Big Brother
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
tvi
00:06:26
Big Brother
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»
tvi
00:06:42
Big Brother
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Mercado
Jota Silva: os detalhes da mais recente oferta de empréstimo do Sporting
maisfutebol
Mercado
FC Porto: Taylor é opção apenas se Rodrigo Mora sair... e pelo «valor justo»
maisfutebol
Big Brother
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»
tvi
Hospitais
Uma mulher grávida entra nas urgências de um hospital privado, tem um sangramento abundante - mas vai esperar duas horas. No final fará uma pergunta sensível
cnn
Famosos
Após vídeo sobre Jéssica Vieira, Diogo Alexandre faz esclarecimento: "O perdão é a forma mais fácil"
selfie
Dois às 10
Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado
tvi