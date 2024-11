Black Friday: A escova elétrica que está a revolucionar a higiene oral tem 44% de desconto

A Oral-B Pro 3, um dos modelos mais vendidos da Amazon com mais de 3.600 avaliações positivas, destaca-se pela sua tecnologia inteligente de proteção das gengivas - um sensor avisa quando estamos a escovar com demasiada força. Com um movimento 3D desenvolvido por dentistas, três modos de escovagem e um temporizador de dois minutos, é ideal mesmo para quem nunca usou uma escova elétrica. E agora, na Black Friday, passou de 81€ para 45€, tornando-se numa excelente oportunidade para investir numa higiene oral mais eficiente e sustentável.