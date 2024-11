Black Friday: Edredão antiacaros e almofadas viscoelásticas com descontos únicos

Entre os descontos da Black Friday para a casa, encontrámos as peças essenciais para transformar o seu sono. Todos os anos adiamos a troca do edredão e das almofadas, mas com o tempo estes elementos acumulam ácaros e perdem as suas propriedades. A boa notícia é que agora pode renovar tudo com um investimento mínimo.

O edredão nórdico da Todocama, com fibra de 300g/m² e tecnologia ultrassónica, garante calor sem peso excessivo por apenas 34,55€. Para completar, as almofadas viscoelásticas Dormio, com tecido de aloe vera e propriedades termorreguladoras, estão disponíveis por 28,36€ o conjunto de duas - uma oportunidade única para renovar completamente a sua cama por menos de 65€.