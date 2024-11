Black Friday: Esta câmara permite falar com o seu animal quando está fora. E está mais barata

Para quem tem animais de estimação e quer manter contacto quando está fora de casa, esta câmara de vigilância tornou-se num dos produtos mais populares da Amazon, com mais de 42 mil avaliações positivas. Com cobertura de 360°, visão noturna e sistema de som bidirecional, permite não só ver o que os nossos animais estão a fazer como também falar com eles. A instalação é simples, através de um código QR, e inclui funcionalidades como deteção de movimento e notificações personalizáveis. Agora, com os descontos da Black Friday, esta solução está ainda mais acessível, por menos de 25€.