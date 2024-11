Black Friday: Estas botas estão com descontos até 35% (e começam nos 33€)

À procura das botas perfeitas para este inverno? Selecionámos quatro modelos que são tendência e estão com descontos especiais na Black Friday: as Chelsea boots clássicas da Dream Pairs por 34,55€, as botas over-the-knee em malha elástica a 42,49€, as botas de inverno forradas da Gaatpot a 37,15€ e as botas elegantes da Only com salto por apenas 33€. Todos os modelos têm centenas de avaliações positivas, com compradoras a elogiar especialmente o conforto, a qualidade dos materiais e a versatilidade para diferentes ocasiões.