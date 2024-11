Black Friday: Este aquecedor de toalhas de baixo consumo está 20€ mais barato (e é dos mais vendidos da Amazon)

Quer acabar com o desconforto das toalhas frias no inverno? Um dos aquecedores de toalhas mais vendidos da Amazon está agora com um desconto especial na Black Friday — passou de 102€ para 82€. Com um design elegante em branco que combina com qualquer decoração, este modelo CREATE destaca-se pela versatilidade: pode ser instalado na parede ou usar-se com pés no chão, tem ecrã LCD para controlo digital da temperatura e, com apenas 500W, garante baixo consumo energético. Além de aquecer várias toalhas em simultâneo, pode programá-lo para ter as toalhas quentes duas horas antes de as usar ou mantê-lo ligado continuamente como aquecedor de casa de banho. Com mais de 665 avaliações positivas, os compradores destacam não só a facilidade de instalação, mas principalmente o conforto diário de ter toalhas e roupões quentinhos e uma casa de banho sempre acolhedora.