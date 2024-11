Black Friday: Este aspirador sem fios deixa a casa impecável e está com 84€ de desconto

A limpeza diária requer um aspirador versátil e eficiente, capaz de chegar a todos os cantos da casa, limpar por baixo dos móveis, aspirar o carro e remover pelos dos animais de estimação. O Rowenta sem fios, agora com 40% de desconto na Black Friday (passou de 205€ para 121€), é um verdadeiro 3 em 1 que pode ser usado como aspirador vertical, portátil ou para o carro. Com tecnologia ciclónica, motor de 100W e modo turbo para a sujidade mais resistente, este modelo inclui uma bateria de lítio que oferece 45 minutos de autonomia. Com mais de 3.800 avaliações positivas na Amazon, os compradores destacam a sua leveza, versatilidade e eficácia mesmo com pelos de animais: "É super leve e manobrável, consigo chegar a cantos difíceis e limpar por baixo dos móveis sem esforço", confirma uma utilizadora satisfeita.