Black Friday: Máquina de lavar loiça Bosch com o maior desconto de sempre

Esta máquina de lavar loiça Bosch Série 2, agora com um desconto de 39%, combina eficiência com praticidade. Não precisa de instalação profissional, tem capacidade para 12 serviços e vem equipada com tecnologias essenciais como o ActiveWater para eficiência na lavagem e o AquaStop para proteção contra fugas. O motor EcoSilence garante um funcionamento silencioso, ideal para usar durante a noite, e os programas rápido e ECO adaptam-se às suas necessidades diárias.