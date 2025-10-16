Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Blusa à venda no Lidl incrível para ir trabalhar
Hoje às 10:51
Mais Vistos
00:01:28
Secret Story
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
tvi
00:02:09
Secret Story
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
tvi
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:02:34
Secret Story
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Chega
Erro no boletim de voto numa freguesia em Lisboa "pode ser inédito", mas vai ser "uma obra-prima" para o Chega
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Tragédia
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta