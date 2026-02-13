Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Boleima de Noz
Há 1h e 33min
Mais Vistos
00:02:41
1ª Companhia
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
tvi
00:02:10
Dois às 10
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
tvi
00:01:26
1ª Companhia
Filipe Delgado pergunta ao Instrutor Chefe porque é que ele está triste a resposta é hilariante
tvi
00:21:23
Dois às 10
Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Dicas
Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque
Guarda-chuva
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros
Saude
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Novidades
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
Mais Lidas
Tanya
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
Impostos
É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa
cnn
Mobilidade
É oficial: foram aprovadas as novas datas para pagar o IUC
away
Pedro Jorge
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»
Marcia Soares
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»
Loja
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein