Bolinhos de coco
Há 51 min
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:01:56
Big Brother
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado
tvi
00:06:11
Big Brother
Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados
tvi
00:00:44
Dois às 10
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
tvi
Tragédia
Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Elevador da Glória
Pai da criança alemã de três anos foi encontrado com vida entre os feridos do Elevador da Glória
cnn
Reencontro
Mãe entregou filha bebé para adoção, quando tinha 16 anos. Quis o destino que décadas depois se reencontrassem
Dois às 10
Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos
tvi
Boavista
Boavista anuncia liquidação do clube: direção vai recorrer
maisfutebol
Inglaterra
Tiago Pinto: «Estou a desfrutar do meu trabalho como nunca o consegui fazer»
maisfutebol
Big Brother
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
tvi