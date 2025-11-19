Facebook Instagram

Bolo de casamento

Há 1h e 34min
Mais Vistos
00:02:47
Secret Story
Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»
tvi
00:01:46
Secret Story
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
tvi
00:04:16
Secret Story
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
tvi
00:02:08
Secret Story
Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Polícia Judiciária
Detida a médica campeã das receitas de Ozempic para falsos diabéticos
cnn
Emagrecer
Nutricionista garante: com estes três hábitos é possível perder 4 kg em duas semanas
FC Porto
FC Porto vai atacar um central por empréstimo em janeiro
maisfutebol
Famosos
Cristiano Ronaldo jantou com Donald Trump... mas o protagonista da noite foi outro!
selfie
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Europa
Sporting, FC Porto e Benfica têm os plantéis mais valiosos fora das Big 5
maisfutebol